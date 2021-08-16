3 وزارات تبحث خطة تأهيل المساقى وتحديث نظم الرى فى الأراضى القديمة بالدلتا

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات وبنوك حكومية، أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري الحديث بالرش والتنقيط بدلا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه في الأراضي القديمة بدلتا ووادي نهر النيل وتأهيل المساقى، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وأرباح الفلاحين بمختلف المحافظات .

تمويل تأهيل المساقى وشبكات الري الحديث فى الأراضى القديمة

وترأس المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا موسعا بين أجهزة وزارتي الموارد المائية والري، ووزارة والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنوك الوطنية المشاركة في تمويل مشروعات الري الحديث، وذلك لاستعراض ومناقشة الإجراءات التنفيذية للبدء في تنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري في مساحة تقترب من أربعة ملايين فدان بالأراضي القديمة.

كما ناقش الاجتماع آليات تفعيل البروتوكول الموقع بين ثلاثة وزارات وهى وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية ، وبنوك الأهلي المصري، والزراعي المصري، وذلك لتمويل مشروعات تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في مساحة إجمالية قدرها 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة تنفذ خلال ثلاثة سنوات مقبلة .

وقال المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، إن المشروع القومي والمنفذ من خلال البروتوكول يستهدف تأهيل المساقى والتحويل لنظم الري الحديث بالرش والتنقيط بدلا من أساليب الري التقليدية بالغمر لتوفير المياه في الأراضي القديمة بوادي ودلتا نهر النيل.

وأكد رئيس مصلحة الرى لـ"الدستور"، أن تنفيذ المشروع القومى للتأهيل والتحول لنظم الرى الحديث يساهم فى زيادة ربحية المزارعين وإنتاجية المحاصيل الزراعية وتوفير الطاقة والأسمدة الزراعية المستخدمة فى الأراضى، مشيرا إلى تحفيز وتشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.