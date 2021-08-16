محافظ أسوان يستقبل مدير الأمن الجديد.. وتنسيق لإعادة ضبط الشارع

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه مدير أمن أسوان الجديد اللواء هشام سليم حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسئولية الأمن بالمحافظة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية من أجل بسط يد الأمن والأمان بمختلف ربوع محافظة أسوان.

محافظ أسوان ومدير الأمن الجديد

وقد تناول اللقاء كافة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل إعادة ضبط الشارع الأسواني وخاصة في مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى الدولة من خلال تنظيم حملات مكبرة في المناطق التي تشهد هذه الظاهرة ، بجانب تنظيم حملات أخرى لإزالة الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم داخل الأسواق والشوارع والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى السيطرة على حركة سير عربات التوك توك داخل المدن وإلزامها بخطوط سير محددة في الشوارع والمناطق الداخلية، وأيضًا بالنجوع والقرى.

كما تناول لقاء محافظ أسوان ومدير الأمن آليات السيطرة على مواقف السرفيس والتاكسي والحنطور بما يساهم في تطوير خدماتها للمواطن الأسواني، وهو الذى يتزامن مع قيام المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، علاوة على أنه جارى إنشاء محاور وكبارى عرضية مثل كوبرى خزان أسوان البديل، وكذا الكوبرى العلوى للسيارات بالسيل الجديد للقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى.

محافظ أسوان ومدير الأمن الجديد

جدير بالذكر أن فى جولة ميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان شملت تفقد المشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقي السادات وكورنيش النيل القديم، حيث فاجأ المحافظ العمال والمشرفين في هذه المشروعات للإطمئنان على معدلات التنفيذ.

وشدد محافظ أسوان على سرعة الإنجاز لهذه الشبكات التى تم تجديدها لأول مرة منذ عقود لإنهاء مشاكل وبؤر الطفح واكسسوارات المتكررة وهو الذى يتواكب مع إدخال شبكات الغاز الطبيعى لبعض المناطق والعقارات بالتزامن مع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى.

محافظ أسوان ومدير الأمن الجديد

وكانت جولة اللواء أشرف عطية تضمنت تفقد مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الجديد بطريق السادات والذى تم إنهاؤه بطول 1400 متر وبقطر 630 مللي، فيما تم إنجاز 65% من الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، ثم يمتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى.