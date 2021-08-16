الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يستقبل مدير الأمن الجديد.. وتنسيق لإعادة ضبط الشارع

محافظ أسوان ومدير
محافظ أسوان ومدير الأمن الجديد

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه مدير أمن أسوان الجديد اللواء هشام سليم حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مسئولية الأمن بالمحافظة، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في مهمته الوطنية من أجل بسط يد الأمن والأمان بمختلف ربوع محافظة أسوان.

IMG-20210816-WA0005
محافظ أسوان ومدير الأمن الجديد 

وقد تناول اللقاء كافة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن من أجل إعادة ضبط الشارع الأسواني وخاصة في مواجهة ظاهرة التعديات على أراضى الدولة من خلال تنظيم حملات مكبرة في المناطق التي تشهد هذه الظاهرة ، بجانب تنظيم حملات أخرى لإزالة الإشغالات والتعديات على خطوط التنظيم داخل الأسواق والشوارع والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى السيطرة على حركة سير عربات التوك توك داخل المدن وإلزامها بخطوط سير محددة في الشوارع والمناطق الداخلية، وأيضًا بالنجوع والقرى.

كما تناول لقاء محافظ أسوان ومدير الأمن آليات السيطرة على مواقف السرفيس والتاكسي والحنطور بما يساهم في تطوير خدماتها للمواطن الأسواني، وهو الذى يتزامن مع قيام المحافظة بالتعاون مع الجهات المختصة بتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والداخلية، علاوة على أنه جارى إنشاء محاور وكبارى عرضية مثل كوبرى خزان أسوان البديل، وكذا الكوبرى العلوى للسيارات بالسيل الجديد للقضاء على الاختناقات والتكدس المرورى. 

IMG-20210816-WA0004
محافظ أسوان ومدير الأمن الجديد 

جدير بالذكر أن فى جولة ميدانية للواء أشرف عطية محافظ أسوان شملت تفقد المشروعات الجارية لإحلال وتجديد البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريقي السادات وكورنيش النيل القديم، حيث فاجأ المحافظ العمال والمشرفين في هذه المشروعات للإطمئنان على معدلات التنفيذ.

وشدد محافظ أسوان على سرعة الإنجاز لهذه الشبكات التى تم تجديدها لأول مرة منذ عقود لإنهاء مشاكل وبؤر الطفح واكسسوارات المتكررة وهو الذى يتواكب مع إدخال شبكات الغاز الطبيعى لبعض المناطق والعقارات بالتزامن مع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى.

IMG-20210816-WA0006
محافظ أسوان ومدير الأمن الجديد 

وكانت جولة اللواء أشرف عطية تضمنت تفقد مشروع إحلال وتجديد خط الصرف الصحى الجديد بطريق السادات والذى تم إنهاؤه بطول 1400 متر وبقطر 630 مللي، فيما تم إنجاز 65% من الخط الجديد لمياه الشرب بطول 2200 متر من إجمالي 3500 متر وبقطر 250 مللى وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكرى وحتى إستاد أسوان الرياضى بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، ثم يمتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى. 

أسوان مدير الأمن محافظة أسوان هشام سليم إزالة الاشغالات اللواء أشرف عطية السيطرة التوك توك الامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

ننشر فيديو مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة الزفاف فى مصرف بالبحيرة

حريق هائل بمصنع كيماويات بمدينة السادات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سحر عبد الحميد

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟

مسؤولة أممية تدعو لتأمين الحماية الخاصة لأطفال فلسطين

الخارجية الفلسطينية: ننسق لرفع جريمة «جنين» للمحكمة الجنائية الدولية