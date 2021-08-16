الأردن والعراق يتفقان على تحديد الخطوات التنفيذية لإقامة المدينة الاقتصادية

بحث الجانبان الأردني والعراقي خلال اجتماع عقد عن بعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والمسموع، آليات العمل اللازمة لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بعد اكتمال تخصيص الأرض من الجانب العراقي وسبقه بذلك الجانب الأردني.

وعقد الاجتماع برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، وبحضور عدد من المسؤولين من كلا البلدين وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.

وأكد الجانبان أن هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشاريع التعاون الثنائي بين الأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية ويسهم في تحقيق التكامل في عدد من القطاعات التي ستعود بالنفع على الطرفين.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان لها اليوم، إنه تم تحديد الخطوات اللاحقة لهذا المشروع والتي سيتم بلورتها من خلال اجتماعات اللجان الفنية من كلا الجانبين وستعقد في عمان الأسبوع المقبل، بحيث يتم وضع خطة عمل واضحة والاتفاق على توحيد الاجراءات واليات العمل والامتيازات والأطر القانونية تمهيدا لطرح عطاءات دراسات الجدوى والإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع.

العلاقات التجارية بين الأردن والعراق

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة وجه وزيرة الصناعة والتجارة والتموين لزيارة بغداد أول العام الجاري على رأس وفد من القطاع الخاص لغايات الإبقاء على الزخم المطلوب لدفع مسيرة العلاقات بين الأردن والعراق، إضافة إلى بحث فرص ومجالات التعاون المشترك وتسريع وتيرة العمل والإنجاز وتذليل أي عقبات تواجه حركة التجارة البينية.

وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية الأردنية خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي بنسبة 7% لتصل إلى 404.6 مليون دينار مقابل 377.6 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن إن القطاع يعول بشكل كبيرة على الزيارة المرتقبة لتحديد المشاكل والتحديات التي تعوق حركة التجارة وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين في ظل عقد اجتماعات رسمية مع مسئولين عراقيين وممثلين عن القطاع الخاص ووجود إرادة حقيقية من قبل الجانبين لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.

يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية كانت لا تدخل حدود البلدين حاليًا؛ الفارغة أو المحملة؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.