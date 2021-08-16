الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

انتخاب فاخر السنافي نائبا لرئيس المجلس التنسيقي «العراقي- السعودي» لـ3 سنوات

علي السنافي رئيس
علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب

اجتمعت في العاصمة العراقية بغداد أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي، أمس السبت، بحضور وزير المالية العراقي علي علاوي والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد الغزي وعدد من كبار رجال الأعمال.

وتم خلال الاجتماع انتخاب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب علي فاخر السنافي نائبا لرئيس المجلس التنسيقي.

وكذلك تم انتخاب الدكتور نواف الخربيط رئيسا للمجلس لدورته القادمة والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات.

يشار إلى أنه تم إطلاق هذا المجلس برغبة عراقية سعودية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية وشركات القطاع الخاص المختصة في مجال الإعمار والاستثمار ودعم شركات المقاولات.

كما يسعى المجلس إلى تبادل الخبرات والكفاءات الفنية، وتذليل العقبات والتحديات التي تقف عائقا أمام تحقيق التطلعات الاقتصادية المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد علي فاخر السنافي رئيس الاتحادتين العرب والعراقي، أن هناك اهتمام كبير جدا بأجندة إعادة إعمار دول الربيع العربي، كما نسعى بكل الجهد لدعم جميع شركات المقاولات العربية لغزو واقتحام المشروعات الكبري بالدول العربية.

وشدد على أهمية تنفيذ مشروعات إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الأخير التي أصابها مؤخرا، كما أن هناك اهتمام كبير لإعادة إعمار بغداد بالتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة للعام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن علي السنافي يترأس اتحاد المقاولين العراقيين للدورة الثانية، كما يترأس اتحاد المقاولين العرب دورتين متتاليتين، حيث تم انتخابه رئيسا للاتحاد بالإجماع لدورة  ثانية وذلك في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس إدارة الاتحاد التي انعقدت بالقاهرة في شهر فبراير من العام الجاري.

ويعد السنافي من الشخصيات العربية البارزة في مجال البناء والتشييد وله ومساهمات عددية في فتح فرص عمل امام شركات المقاولات العربية والمصرية خاصة في مشروعات اعادة الاعمار بالعراق، كما استطاع خلال ترؤسه اتحاد المقاولين العرب أن يعيد مشاركة بعض الدول العربية الي أنشطة وفعاليات الاتحاد.

 


 

السنافي 15 نائبا لمجلس الاعمال التنسقي العراقي السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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