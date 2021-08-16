الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط: تلافي الملاحظات لتشغيل محطة صرف صحي «ديروط»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز ومدينة ديروط المتعطل منذ فترة طويلة مشددًا على الشركة المنفذة سرعة تلافي الملاحظات وتذليل العقبات لتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيله في أسرع وقت ممكن.

محافظ أسيوط يناقش تذليل العقبات لتشغيل مشروع محطة صرف ديروط (7)
جانب من الاجتماع

جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ومحمود النجار رئيس مركز ومدينة ديروط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

محافظ أسيوط يناقش تذليل العقبات لتشغيل مشروع محطة صرف ديروط (5)
جانب من الاجتماع

وذلك لبحث تذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز ديروط تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة طبقًا لرؤية استراتيجية مصر 2030.

واستمع المحافظ إلى شرح لمراحل العمل التي تمت بالمشروع والملاحظات التي تم رصدها والمطلوب تلافيها وآخرى تم تلافيها من قبل الشركة المنفذة تمهيدًا لتشغيل المشروع كما استمع إلى شرح عن دورة التشغيل التي ستتم بالمحطة.

محافظ أسيوط يناقش تذليل العقبات لتشغيل مشروع محطة صرف ديروط (3)
جانب من الاجتماع

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتذليل العقبات والانتهاء من الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المحددة لافتًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف المناطق مشددًا على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

محافظ أسيوط يناقش تذليل العقبات لتشغيل مشروع محطة صرف ديروط (1)
جانب من الاجتماع

يذكر أن مشروع محطة معالجة صرف صحي ديروط يتم تنفيذه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3/يوم بتكلفة إجمالية حوالي 620 مليون جنيه حيث يضم المشروع 4 محطات رفع ـ وشبكات انحدار ـ وخطوط طرد ـ خط سيب نهائي على مصرف أبو جبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي.

اسيوط محافظة المواطنين مشروعات مياه الشرب مياه الشرب محافظ أسيوط تذليل العقبات التنمية المستدامة المشروعات التنموية اللواء عصام سعد شركة مياه الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

ننشر فيديو مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة الزفاف فى مصرف بالبحيرة

حريق هائل بمصنع كيماويات بمدينة السادات

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سحر عبد الحميد

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟

مسؤولة أممية تدعو لتأمين الحماية الخاصة لأطفال فلسطين

الخارجية الفلسطينية: ننسق لرفع جريمة «جنين» للمحكمة الجنائية الدولية