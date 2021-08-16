7 قراءات هامة تقرأها الكنيسة في ذكرى استشهاد القديس مطرا

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، ذكرى استشهاد القديس مطرا.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم استشهد القديس مطرا في عهد البابا ديمتريوس بطريرك الإسكندرية الثاني عشر في زمان داكيوس الملك. وذلك أنه لما سمع مرسوم الملك يقرأ مطالبا بعبادة الأوثان مضى وأخذ يد الصنم أبلون، وكانت من ذهب خالص وقطعها قطعا ووزعها على الفقراء، ولما لم يجدوها قبضوا علي كثيرين بسببها فأتي هذا القديس وقال لهم: “أنا الذي أخذتها”، فعذبوه كثيرا ثم طرحوه في النار، فأنقذه ملاك الرب، منها فقطعوا يديه ورجليه وصلبوه على خشبة، وأتي رجل أعمى وأخذ من الدم النازل من فيه وطلي به عينيه فأبصر، وبعد ذلك قطعوا رأسه فنال إكليل الشهادة.

وتقرأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم ، في تلك المناسبة عدة قراءات كنسية خلال القداس الإلهي مثل:

العشية: مزامير 46 : 1,9 + مرقس 1 : 16 - 22.

باكر: مزامير 146 : 1,5 + متى 4 : 18 - 22.

قراءات القداس

البولس: غلاطية 1 : 1 - 19.

الكاثوليكون: يعقوب 1 : 1 - 12.

الإبركسيس: اعمال 15 : 13 - 21.

السنكسار: استشهاد القديس + بيخيبس استشهاد القديس مطرا.

الإنجيل: مزامير 78 : 5 + مزامير 135 : 5 + مرقس 10 : 35 – 45.

بالإضافة إلى ذلك، يوافق اليوم العاشر من أيام صوم السيدة العذراء مريم، وهو أحد أصوام الكنيسة من الدرجة الثانية المسموح خلالها بتناول المأكولات البحرية والأسماك، أسوة بصوم الميلاد المجيد الذي يحل في الخامس والعشرين من نوفمبر وصوم الرسل.