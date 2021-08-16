الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 130 طن مخلفات وصيانة 27 كشاف إنارة بقرى المنيا

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة وإصلاح وصيانة كشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالقرى التابعة لها وقامت برفع 130 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي كما قامت بإصلاح وصيانة وتركيب 27 كشاف إنارة ولمبة ليد.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

وقال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة أن قسم البيئة بالقرية نظم حملة نظافة بشوارع القرية تم خلالها رفع 15 طن من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع ونقلها الي المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

أضاف حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير أن معدات القرية تمكنت من رفع 30 طن من المخلفات والتراكمات من طريق الطلياني الي قريه الكمال ومن أمام مدارس القرية والوحدة البيطري بقرية 7 لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

وأضاف رئيس القرية أن قسم الإنارة بالقرية قام بصيانة جبابات دمشير وتركيب 10 كشافات وتغيير 5 كشافات ليد بالطريق العمومي للجبانات.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

وأشار عادل عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أن قسم الإنارة بقرية طوخ الخيل تمكن من تركيب 12 كشاف بطريق ابو عياد الغربي كما تم تقويم وإعادة زرع عمود إنارة مائل.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

كما واصل قسم البيئة بقرية نزلة حسين حملات النظافة وقام برفع 25  طن من المخلفات والتراكمات من طريق طراد النيل إلى مدخل أبو فليو حتى الحوارتة حفاظًا على المظهر الجمالي للقرية.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

ونظم قسم البيئة بقريه بني أحمد الغربية حملة نظافة مكبرة بشوارع القرية تمكن خلالها من رفع 30  طن من المخلفات والتراكمات بمصرف منسافيس الملغي وترعه كوم الزهير وايضا رفع المخلفات شمال المصرف والشوارع الرئيس.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بمتابعة أعمال النظافة والإنارة لرفع كفاءتهم وتقديم أفضل خدمة للمواطنين وحرصًا علي سلامة وأمن المواطن.

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حملات نظافة مكبرة بقري المنيا

حملات نظافة مكبرة بقري المنيا
حملات نظافة مكبرة بقري المنيا
المنيا رفع مخلفات صيانة وإصلاح كشافات إنارة قري المركز اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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