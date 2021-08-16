رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع الدستور من أكثر الكلمات التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك نظرًا لحالة القلق التي تنتاب طلاب الشعبتين العلمية والأدبية منذ انتهاء الامتحانات في 2 أغسطس الجاري، لذلك نستعرض من خلال هذا التقرير رابط و خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع الدستور الإلكتروني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع الدستور

يستطيع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع الدستور الإلكتروني للقراء حيث يمكنهم حاليا تسجيل بياناتهم ( الاسم رباعي، رقم الجلوس، محافظة الإقامة، رقم الهاتف المحمول، البريد،..) عبر الرابط الذي خصصه الموقع ( من هنا) والحصول على درجاتهم في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية عبر رسالة نصية من خلال رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني عقب اعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال الساعات القليلة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية العامة 2021

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية حصول طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على درجاتهم في الامتحانات النهائية للعام الدراسي (2020-2021) عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي :-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط (من هنا)

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام عن درجاته

تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب ( علمي، أدبي)

كتابة رقم جلوس الطالب و المدرسة المقيد بها

الضغط على زر الإستعلام

ظهور نتيجة الطالب كاملة في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 الدستور

يمكن من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع الدستور معرفة درجات الطلاب بإتباع الخطوات التالية:-