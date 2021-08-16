الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا توما يترأس قداس بدير أم المخلص بالرابية في الشروق

الانبا توما حبيب
الانبا توما حبيب

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن صاحب النّيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس تجديد النذور لبعض الأخوات الراهبات، وذلك بدير أم المخلص بالرابية، بمدينة الشروق- القاهرة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جاء ذلك بمشاركة الأب بيشوى عزمي، والأخوات الراهبات، وفريق الشمامسة.

وعلى صعيد آخر، احتفلت أخوية قانا، في ختام أسبوع التكوين "الحياة الأخوية"، ببيت الراعي الصالح، التابع لكاتدرائية القيامة، حيث ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة، الاحتفال بالذبيحة الآلهية، بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء مريم بالنفس والجسد إلى السماء، وشارك نيافته في الصلاة الأب أنطونيوس فايز.

وألقى نيافته العظة عن مريم، فهي ليست قديسة وحسب، لكي توضع بمتحف للقديسين، ولكنها قديسة تمثل النموذج، الذي يريد أن يشركه الله مع جميع أبنائه، وأضاف حتى تفهم كيف تختبر هذا النموذج أمامك، وتضع زواجك على المسار الصحيح، تأمل مريم، وسترى هذا النموذج بطريقة يومية، مشيرًا إلى أن فرح الحب ينطفئ بسبب المبررات فلا تبرر، وفكر في أن تختار الصمت بدلًا من رد الفعل السريع، واترك فرصة، حتى يعمل الله من خلالك.

وتابع عيد انتقال العذراء مريم يخبرنا ماذا سيحدث لنا إذا عشنا كما عاشت مريم، وسننتقل أيضًا بالنفس والجسد مثل مريم.

و قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن عدد المشاركين هو ستة عشر زوجًا وزوجة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك في الفترة من الحادي عشر، وحتى الخامس عشر من الشهر الجاري.

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