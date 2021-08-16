صحيفتان إماراتيتان: الوضع الأفغاني المريب لا يبشر باستقرار أو سلام قريب

أكدت صحيفتا (الخليج) و(الاتحاد) الإماراتيتان، أن الوضع الأفغاني المريب لا يبشر باستقرار أو سلام قريب في ظل مخاوف مشروعة وتقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وحوادث انتقام.

وذكرت صحيفة (الخليج) - في افتتاحيتها اليوم الإثنين، تحت عنوان " أفغانستان إلى المجهول" - أن أفغانستان عادت إلى محنتها القديمة، ففي أيام قليلة استعادت حركة طالبان السيطرة على معظم أقاليم البلاد وباتت العاصمة كابول في قبضتها، وتوالت التطورات الدراماتيكية بمغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد بعد انهيار حكومته وتبخر قواتها وفرار كبار المسؤولين وتوالي قوافل النازحين، بينما تقوم القوات الأمريكية وحليفاتها بإجلاء رعاياها دون قتال.

من جانبها، أوضحت صحيفة (الاتحاد) تحت عنوان "حماية المدنيين أولًا" - أن العالم بأكمله مشدود لما يحدث في أفغانستان من تطورات متسارعة، وتبدل للمشهد، بين نظام رئاسي ينهار، ونظام آخر يخضع السلطة لهيمنته بالقوة، والشعب يدفع الثمن مرارًا وتكرارًا من أمنه واستقراره وبين فرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج لتجنب إراقة الدماء وتدمير كابول كما قال، وسيطرة “طالبان” على أحياء العاصمة واحدة تلو الأخرى.

وأشارت إلى أن الكثير من الأفغان يخشون عودة “طالبان” بعقلية حكمها السابق 1996 - 2001 قبل أن يطردها التحالف الدولي بعد اعتداءات 11 سبتمبر التي نفذتها جماعة “القاعدة” الإرهابية ، لاسيما أن هناك اتهامات بارتكابها الكثير من الفظائع في المناطق التي سيطرت عليها في الفترة الأخيرة.

من جهته، أكد المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان محمد نعيم أن الحرب انتهت في أفغانستان، وأن نوع الحكم وشكل النظام في أفغانستان سيتضح قريبًا.

وقال: "نطمئن الجميع أننا سنوفر الأمان للمواطنين والبعثات الدبلوماسية. نحن مستعدون للحوار مع جميع الشخصيات الأفغانية وسنكفل لهم الحماية الضرورية".

ونقلت رويترز عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.