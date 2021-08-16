الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على كاميرات المراقبة في مقتل ربة منزل بعين شمس

كاميرات
كاميرات

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مقتل ربة منزل وإلقائها من الطابق الثامن في دائرة قسم شرطة عين شمس، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها لبيان المترددين على العقار، واستدعاء عدد من الجيران لجمع المعلومات، تمهيدًا للوصول للجناة.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بسقوط سيدة من الطابق الثامن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ريهام ع.ع»، 38 سنة، وسط بركة من الدماء، ترتدي كامل ملابسها.

وكشفت تحريات رجال المباحث أنها كانت متواجدة وقت الحادث داخل الشقة بمفردها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بكشف غموض الحادث، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بينما فجر تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب الوفاة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن المجني عليها قتلت عن طريق كتم نفسها ثم ألقيت من أعلى، وتم إخطار النيابة العامة المكلفة التي تباشر التحقيقات في تلك الواقعة بسبب الوفاة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتحفظ على كاميرات المراقبة، وتم نشر أفراد الشرطة السريين في المنطقة لجمع المعلومات؛ لمعرفة الدافع وراء قتل المجني عليها وإلقاء جثتها من الطابق الثامن.

وتم معاينة شقة المجني عليها لبيان هل الدافع من قتلها السرقة أم هناك سبب آخر، ولا يزال فريق البحث يكثف من جهوده لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة.

 

مباحث القاهرة قسم شرطة عين شمس العقار الجيران الدماء الحادث الطب الشرعي

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