21 ألف إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، اليوم الإثنين، 21 ألفًا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة في تايلاند منذ بداية الوباء إلى 928 ألفاً و314 حالة.

كما سجلت الوزارة ، خلال الفترة نفسها، وفقًا لصحيفة “بانكوك بوست” التايلاندية، 183 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 7 آلاف و734 وفاة، في حين تعافى على مدار أمس، 20 ألفًا و765 شخصًا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 709 آلاف و646 شخصًا.