التشيك: وصول أول طائرة إجلاء عسكرية من أفغانستان

وصلت صباح اليوم الإثنين، أول طائرة إجلاء عسكرية تشيكية على متنها 46 شخصًا إلى العاصمة التشيكية “براج” قادمة من أفغانستان.



وذكر راديو براج الدولي أن الطائرة تقل دبلوماسيين تشيكيين وموظفين أفغان في السفارة التشيكية ومترجمين أفغان ساعدوا القوات المسلحة التشيكية خلال مهمتها في أفغانستان.

من جانبه، قال وزير الداخلية التشيكي، جان هاماتشيك، إن إقلاع الطائرة التشيكية من مطار كابول كان معجزة في ضوء الوضع المتدهور في أفغانستان.

وكانت أعلنت وزارة خارجية التشيك، إجلاء دبلوماسييها من العاصمة الأفغانية كابول، بسبب تدهور الأوضاع في البلاد تزامنًا مع تقدم حركة طالبان عسكريًا ضد الحكومة المركزية في كابول.

وقال وزير الخارجية التشيكي ياكوب كولهانيك في تصريحات صحفية- نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن "الوضع في أفغانستان يتدهور واضطررنا لاتخاذ قرار بنقل دبلوماسيين إلى مطار كابول الدولي بناء على نصيحة سفيرنا في كابول ومعلومات حصلنا عليها من حلفائنا".

وتبعت التشيك في هذا الإجراء عدة دول أوروبية أجلت بالفعل مواطنيها ودبلوماسييها من أفغانستان، تزامنًا مع التقدم العسكري الذي تحرزه حركة طالبان ضد الحكومة الأفغانية بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

جدير بالذكر، تستعد الولايات المتحدة نشر قوات لها في مطار كابول لتأمين إجلاء قسم من موظفي سفارتها في أفغانستان التي سيتقلص عددها في ظل تقدّم حركة طالبان، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

كذلك، كشف المتحدث باسم الوزارة نيد برايس أنّ واشنطن ستسرع في إجلاء المترجمين والمساعدين الأفغان الآخرين للجيش الأمريكي في ضوء احتمال تعرضهم لخطر الانتقام إذا ما استولت طالبان على السلطة.

ودعت السفارة الأمريكية في كابول، الخميس الماضى، جميع مواطنيها في شتى أنحاء أفغانستان إلى مغادرة البلاد على الفور، حسب بيان نشر على موقع البعثة الدبلوماسية على شبكة الإنترنت.

وذكر البيان أن "السفارة الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام الرحلات التجارية المتاحة".