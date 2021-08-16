اليابان تتجه لتمديد طوارئ «كورونا» حتى منتصف سبتمبر

كشفت مصادر حكومية في اليابان، أنه من المقرر أن تمدد الحكومة حالة طوارئ كورونا في مناطق من بينها العاصمة طوكيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى إضافة عدة مناطق أخرى.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الإثنين، أنه كان من المفترض انتهاء حالة الطوارئ المفروضة حاليا يوم 31 أغسطس، غير أن الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى دعوات لتمديدها.

ورجحت المصادر الحكومية، أن يستشير رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الخبراء غدًا الثلاثاء، واتخاذ قرار رسمي بشأن التمديد في وقت لاحق من نفس اليوم.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أرقامًا قياسية لحالات كوفيد-19 الجديدة، مع ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة أيضًا إلى مستويات قياسية جديدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن هناك خطة لإنشاء "محطات أكسجين" لإمداد مرضى فيروس كورونا بأكسجين تكميلي، وسط الارتفاع السريع لحالات العدوى ذات الأعراض الخطيرة.

وأضاف سوجا- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أن "الحكومة ستعمل مع السلطات المحلية لضمان أن المرضى الذين يتعافون في بيوتهم يمكنهم الاتصال بعمال الرعاية الصحية في أي وقت يحتاجون إلى ذلك".

وأوضح أنه أعطى تعليمات للوزراء المعنيين بالإسراع ببناء شبكة من محطات الأكسجين حيث يمكن للمرضى الحصول على أكسجين تكميلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على خطة لإقامة منشآت يمكن فيها للمرضى تلقي ما يسمى العلاج بخليط الأجسام المضادة، حيث ينطوي العلاج على إعطاء المرضى نوعين من الدواء بشكل متزامن عن طريق الحقن الوريدي لكبح عمل الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.