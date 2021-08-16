الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تتجه لتمديد طوارئ «كورونا» حتى منتصف سبتمبر

كورونا
كورونا

كشفت مصادر حكومية في اليابان، أنه من المقرر أن تمدد الحكومة حالة طوارئ كورونا في مناطق من بينها العاصمة طوكيو حتى منتصف سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى إضافة عدة مناطق أخرى.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الإثنين، أنه كان من المفترض انتهاء حالة الطوارئ المفروضة حاليا يوم 31 أغسطس، غير أن الارتفاع المستمر في حالات الإصابة بفيروس كورونا أدى إلى دعوات لتمديدها.
ورجحت المصادر الحكومية، أن يستشير رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الخبراء غدًا الثلاثاء، واتخاذ قرار رسمي بشأن التمديد في وقت لاحق من نفس اليوم.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي سجلت فيه البلاد أرقامًا قياسية لحالات كوفيد-19 الجديدة، مع ارتفاع عدد المرضى الذين يعانون من أعراض خطيرة أيضًا إلى مستويات قياسية جديدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، إن هناك خطة لإنشاء "محطات أكسجين" لإمداد مرضى فيروس كورونا بأكسجين تكميلي، وسط الارتفاع السريع لحالات العدوى ذات الأعراض الخطيرة.

وأضاف سوجا- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أن "الحكومة ستعمل مع السلطات المحلية لضمان أن المرضى الذين يتعافون في بيوتهم يمكنهم الاتصال بعمال الرعاية الصحية في أي وقت يحتاجون إلى ذلك".

وأوضح أنه أعطى تعليمات للوزراء المعنيين بالإسراع ببناء شبكة من محطات الأكسجين حيث يمكن للمرضى الحصول على أكسجين تكميلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل أيضا على خطة لإقامة منشآت يمكن فيها للمرضى تلقي ما يسمى العلاج بخليط الأجسام المضادة، حيث ينطوي العلاج على إعطاء المرضى نوعين من الدواء بشكل متزامن عن طريق الحقن الوريدي لكبح عمل الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات