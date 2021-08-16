5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين ،237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 172 ألفًا و327 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 161 ألف متعاف، فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة جديدة من جراء المرض في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2451 حالة وفاة.

وأشار إلى تلقي 2101 مريض بالفيروس التاجي، العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر من ألف حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز أن 539 ألفاً و67 شخصاً في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاحات، منهم 172 ألفاً و52 حصلوا على الجرعة الثانية.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.