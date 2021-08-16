الدفاع البريطاني: لن تعود قواتنا لأفغانستان في الوقت الحالي

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه ليس من الوارد عودة القوات البريطانية إلى أفغانستان في الوقت الحالي.

وأضاف والاس - في تصريح لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أذاعته اليوم الإثنين - أن مهمة إنقاذ جارية لإبعاد الدبلوماسيين البريطانيين والأفغان الذين تلتزم بريطانيا بحمايتهم، مشيرًا إلى أن الرفع الجوي بدأ بالفعل، وقد عاد بالأمس 300 شخص، وتابع "الجانب العسكري من المطار آمن وخاضع للرقابة، والرحلات العسكرية تهبط وتقلع".

وفي وقت سابق،حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة على عقد اجتماعين على مستوى عال بشأن أفغانستان بأسرع ما يمكن لدى مناقشته الوضع في البلاد اليوم الأحد مع رئيسي المنظمتين.

وقال متحدث في بيان: «دعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماعين لحلف شمال الأطلسي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأسرع ما يمكن لإجراء مناقشات دولية رفيعة المستوى بشأن هذه القضايا».

وفي السياق، قالت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول في تحذير أمني اليوم الأحد: إن الوضع الأمني في كابول يتغير بسرعة بما في ذلك عند المطار الذي ترد منه تقارير عن دوي أعيرة نارية في وقت تقوم فيه القوات الأمريكية بإجلاء الأمريكيين من هناك.

وأضافت السفارة: «هناك تقارير تفيد بأن المطار يتعرض لإطلاق نار ولذلك نحن نأمر المواطنين الأمريكيين بالاختباء في أماكنهم».

ونُقل موظفو السفارة الأمريكية في كابول بشكل عاجل إلى مطار العاصمة الأفغانية، حيث تم إرسال الآلاف من القوات الأمريكية، وفق ما قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأحد.