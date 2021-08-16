الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، سبعة آلاف و217 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 694 ألفًا و476 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه خمسة آلاف و421 حالة شفاء تام من الفيروس، مما رفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 572 ألفًا و34 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 119 ألفًا و547 مريضًا، منهم 31 ألفًا و910 حالات تتلقى العلاج داخل المستشفيات، ولا تزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أعلنت وزارة الصحة يوم أمس أن ستة ملايين و44 ألفًا و62 شخصًا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى منها، في حين حصل أكثر من أربعة ملايين شخص على الجرعتين.

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