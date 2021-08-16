كازاخستان تنفي وجود الرئيس الأفغاني على أراضيها

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف اليوم الإثنين بأن الرئيس الأفغاني أشرف غاني ليس في كازاخستان.

وقال في تصريح لوكالة “تاس” الروسية للأنباء: "غاني ليس في كازاخستان".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأفغاني إنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، لكنه لم يحدد مكان تواجده الحالي.

وأخبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية وكالة "تاس" الروسية أمس أنه لا يوجد مواطنون من كازاخستان في أفغانستان باستثناء أعضاء البعثة الدبلوماسية للبلاد. وأضاف أن السفارة الكازاخية ستواصل العمل في العاصمة الأفغانية بعدد أقل من الموظفين.

ودخل عناصر من حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول أمس بدون مقاومة، وبدأوا في السيطرة على المباني الحكومية ومراكز الشرطة التي هجرتها القوات الحكومية. وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غاني البلاد. وأعلنت طالبان لاحقًا أنها سيطرت على جميع أحياء العاصمة.

وغادر الرئيس الأفغاني بلاده، الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبدالله.

وكانت تقارير تشير إلى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد وانتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.