الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كازاخستان تنفي وجود الرئيس الأفغاني على أراضيها

أشرف غاني
أشرف غاني

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخية أيبك صمادياروف اليوم الإثنين بأن الرئيس الأفغاني أشرف غاني ليس في كازاخستان.

وقال في تصريح لوكالة “تاس” الروسية للأنباء: "غاني ليس في كازاخستان".

وفي وقت سابق قال الرئيس الأفغاني إنه غادر أفغانستان لمنع إراقة الدماء، لكنه لم يحدد مكان تواجده الحالي.

وأخبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكازاخستانية وكالة "تاس" الروسية أمس أنه لا يوجد مواطنون من كازاخستان في أفغانستان باستثناء أعضاء البعثة الدبلوماسية للبلاد. وأضاف أن السفارة الكازاخية ستواصل العمل في العاصمة الأفغانية بعدد أقل من الموظفين.

ودخل عناصر من حركة طالبان العاصمة الأفغانية كابول أمس بدون مقاومة، وبدأوا في السيطرة على المباني الحكومية ومراكز الشرطة التي هجرتها القوات الحكومية. وغادر الرئيس الأفغاني أشرف غاني البلاد. وأعلنت طالبان لاحقًا أنها سيطرت على جميع أحياء العاصمة.

وغادر الرئيس الأفغاني بلاده، الأحد، وفق ما أعلنته عدة مصادر بينها رئيس مجلس المصالحة الوطنية عبدالله.

وكانت تقارير تشير إلى أن الرئيس أشرف غني غادر البلاد وانتقل بشكل مؤقت إلى طاجيكستان ومنها ينوي الانتقال لبلد آخر.

وبعد إعلان مغادرة الرئيس غني البلاد، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن الحركة أمرت مقاتليها بدخول العاصمة الأفغانية كابول "لمنع عمليات النهب" بعد أن غادرت الشرطة المحلية مواقعها.

وكان رحيل غني عن السلطة من المطالب الرئيسية لحركة طالبان خلال محادثات السلام مع الحكومة، إلا أنه كان يتمسك بالسلطة.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات