وزير الري يبحث مستجدات المشروعات المنفذة 

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة مراعاة أقصى درجات ضبط الجودة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة حاليًا للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع التحول إلى نظم الرى الحديث بدلًا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية.

وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع، الذى عقده مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، بشأن استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات التى يقوم بها قطاع الرى، على أهمية الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة خلال تنفيذ كافة الأعمال.

وأكد الدكتور عبد العاطى، إن المشروعات القومية المنفذة حاليًا ضمن خطة قومية شاملة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها فى ظل التحديات الحالية، مع التأكيد على أهمية ترشيد المياه، بجانب تنفيذ خطة تطوير شاملة للمنظومة المائية من خلال إستخدام التقنيات الحديثة والتحول إلى الرش والتنقيط بدلًا من الرى التقليدى بالغمر للحد من الإسراف وإهدار المياه.

وأوضح الدكتور عبد العاطى، إنه يتم تنفيذ دراسات فنية شاملة قبل طرح وتنفيذ أي مشروعات جديدة من أجل الحفاظ على جودة التنفيذ والمعايير الفنية، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري فى حصول المزارعين على احتياجاتهم من المياه فى التوقيت المناسب لهم وتحسين إدارة وتوزيع المياه اللازمة للرى.



وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، إن وزارة الموارد المائية والرى تستهدف تحقيق أفضل عملية تطوير شاملة لجميع مكونات المنظومة المائية من ترع ومصارف ومساقي خاصة بالأراضي الزراعية فى سبيل حصول كافة المزارعين على الحصة اللازمة لهم، مع ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة فى ظل زيادة الاستخدامات للقطاعات المختلفة.

