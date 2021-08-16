الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري يبحث مستجدات المشروعات المنفذة 

اجتماع وزير الرى
اجتماع وزير الرى

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة مراعاة أقصى درجات ضبط الجودة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تقوم بها الوزارة حاليًا للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، ومشروع التحول إلى نظم الرى الحديث بدلًا من الري التقليدي بالغمر لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية. 

وشدد الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع، الذى عقده مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، بشأن استعراض مستجدات تنفيذ المشروعات التى يقوم بها قطاع الرى، على أهمية الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة خلال تنفيذ كافة الأعمال. 

وأكد الدكتور عبد العاطى، إن المشروعات القومية المنفذة حاليًا ضمن خطة قومية شاملة للحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها فى ظل التحديات الحالية، مع التأكيد على أهمية ترشيد المياه، بجانب تنفيذ خطة تطوير شاملة للمنظومة المائية من خلال إستخدام التقنيات الحديثة والتحول إلى الرش والتنقيط بدلًا من الرى التقليدى بالغمر للحد من الإسراف وإهدار المياه. 

وأوضح الدكتور عبد العاطى، إنه يتم تنفيذ دراسات فنية شاملة قبل طرح وتنفيذ أي مشروعات جديدة من أجل الحفاظ على جودة التنفيذ والمعايير الفنية، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومى لتحديث نظم الري فى حصول المزارعين على احتياجاتهم من المياه فى التوقيت المناسب لهم وتحسين إدارة وتوزيع المياه اللازمة للرى. 

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي، إن وزارة الموارد المائية والرى تستهدف تحقيق أفضل عملية تطوير شاملة لجميع مكونات المنظومة المائية من ترع ومصارف ومساقي خاصة بالأراضي الزراعية فى سبيل حصول كافة المزارعين على الحصة اللازمة لهم، مع ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على الموارد المتاحة فى ظل زيادة الاستخدامات للقطاعات المختلفة. 
 

وزارة تطوير المزارعين مشروعات مستجدات وزير الري استهلاك طارق وكيل الوزارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات