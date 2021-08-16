رئيسة وزراء نيوزيلندا: سنبدأ إجلاء مواطنينا من أفغانستان

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، إن بلادها ستبدأ في إجلاء مواطنيها من أفغانستان، وكذلك المواطنين الأفغان الذين عملوا إلى جانب قوات الدفاع النيوزلندية.

وأضافت أرديرن - حسبما ذكر تليفزيون نيوزيلندا - إن حكومتها على علم بوجود 53 مواطنا نيوزيلنديًا في أفغانستان، و37 فردًا آخرين عملوا جنبًا إلى جنب مع قوات الدفاع النيوزلندية.

وأوضحت أن نيوزيلندا ستساعد في إجلاء الرعايا الآخرين إذا كانت هناك أسباب معقولة، للاعتقاد بأن سلامتهم أو رفاهيتهم قد تعرضت للخطر بسبب تواصلهم مع القوات النيوزيلندية في أفغانستان.

وكان اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أنه من الضروري استخلاص الدروس مما حدث في أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أضاف شارل ميشيل أنه على اتصال وثيق بمفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بخصوص تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وشدد على أولوية الأمن الذي يحظى به مواطنو وموظفو الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم.