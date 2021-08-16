حبس عاطل ضبط بحوزته 7 آلاف قرص مخدر في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة على 7000 قرص لعقار التامول المخدر، وكمية من مسحوق الباراسيتامول وزنت 21 كيلو جرام وكمية من مسحوق الكافيين وزنت 25 كيلو جرام وكمية من بودرة الترامادول الهيدروكلوريد "المادة الفعالة"، بقصد تصنيع الأقراص المخدرة وترويجها علي عملائه بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بالعقاقير المخدرة ومحاولته لتصنيع تلك العقاقير، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم الشرطة.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 7000 قرص لعقار التامول المخدر، وكمية من مسحوق الباراسيتامول وزنت 21 كيلو جرام وكمية من مسحوق الكافيين وزنت 25 كيلو جرام وكمية من بودرة الترامادول الهيدروكلوريد "المادة الفعالة" وكمية من بودرة "تلك" وماكينة لخلط المواد "عجانة"- و2 بكرة تغليف بلاستيك لتصنيع شريط التامول ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأدوات والخامات لتصنيع العقاقير المخدرة، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، واستخدامه للسيارة والهاتف المحمول فى النقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 5600 ألف جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.