الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة متهم بسرقة عدادات المياه في مدينة نصر للمحاكمة العاجلة

ضبط متهم
ضبط متهم

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة عاطل متهم بسرقة عداد مياه بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة العاجلة.

اعترافات متهم بسرقة عدادات المياه من عقارات مدينة نصر 

وخلال التحقيقات اعترف المتهم أنه تخصص في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات الكائنة بمنطقة مدينة نصر، بعد مراقبة حركة السكان وفى أوقات متأخرة من الليل، وأضاف المتهم أنه يسرق عدادات المياه من العقارات بأسلوب "الفك" وبيعها لأحد التجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 2 عداد مياه من داخل العقار محل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "الفك"، بتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة عدادات المياه بأسلوب "الفك"، كما اعترف بارتكاب جرائم سرقة  مشابهة من بينها سرقة عداد مياه من داخل عقار آخر  بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ولدى آخرين، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مدينة نصر حبس امن القاهرة نيابة مدينة نصر عدادات المياه للمحاكمة العاجلة إحالة المتهم سرقة عدادات المياه تشديد العقوبة عقوبة السرقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات