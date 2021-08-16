إحالة متهم بسرقة عدادات المياه في مدينة نصر للمحاكمة العاجلة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة عاطل متهم بسرقة عداد مياه بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة العاجلة.

اعترافات متهم بسرقة عدادات المياه من عقارات مدينة نصر

وخلال التحقيقات اعترف المتهم أنه تخصص في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات الكائنة بمنطقة مدينة نصر، بعد مراقبة حركة السكان وفى أوقات متأخرة من الليل، وأضاف المتهم أنه يسرق عدادات المياه من العقارات بأسلوب "الفك" وبيعها لأحد التجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة 2 عداد مياه من داخل العقار محل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "الفك"، بتطوير مناقشته أقر بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة عدادات المياه بأسلوب "الفك"، كما اعترف بارتكاب جرائم سرقة مشابهة من بينها سرقة عداد مياه من داخل عقار آخر بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ولدى آخرين، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.