الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تقدم تعازيها في ضحايا زلزال هايتي

زلزال هايتي
زلزال هايتي

أعربت الولايات المتحدة عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي ،جرّاء الزلزال المدمر الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري جددت خلالها دعم واشنطن لهايتي خلال هذه الفترة العصيبة.

وشددت شيرمان على دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القيادي في دعم جهود المساعدة الأمريكية في أعقاب هذه المأساة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بتخصيص الموارد لدعم استجابة هايتي الطارئة.

وكانت أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الكاريبية يوم السبت إلى 1297 قتيلًا، وعدد المصابين إلى أكثر من 5700.

وأضافت الوكالة: "كثير من الناس في عداد المفقودين وعدد أكبر تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن نحو 13694 منزلا دمرت ولحقت أضرار بـ 13785 منزلًا في المناطق الثلاث الأشد تضررًا جنوب البلاد.

وفي وقت سابق، نقلت الأنباء عن هيئة المسح الجيوفيزيائي الأمريكي (USGS)، أنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.0 درجات بالقرب من مدينة كيميروفو في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وذكرت الهيئة، أن هذا الزلزال وقع في الساعة 20:41 بالتوقيت العالمي (23:41 بتوقيت موسكو)، وكان مركزه على بعد 125 كيلومترًا شمال غرب كيميروفو، وعلى بعد 36 كيلومترًا من قرية إنسكوي، و 42 كيلومترا من مدينة كيسيليفسك، وبؤرته على عمق 14.8 كيلومترًا.

 

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