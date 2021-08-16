الإسكندرية تتصدر المحافظات فى نسب وأعداد الحاصلين على تطعيمات كورونا

أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن المحافظة، تصدرت محافظات الجمهورية فى نسبة تحقيق المستهدف وأعداد الحاصلين على تطعيمات كورونا سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو تطعيم الراغبين فى السفر للخارج، حيث حققت المركز الثالث فى نسبة التغطية بعد محافظتى دمياط والبحر الأحمر مع مراعاة الفارق الكبير فى تعداد السكان.



وأجرى "السقعان" جولة للمرور على مراكز التطعيمات للمسافرين أيام الجمعة والسبت والأحد، والتى شملت المرور على مركز المراقبة الدولية بالجمرك، ومركز وحدة العجمى البحرية، ومركز وحدة المندرة لطب الأسرة، ومركز وحدة سموحه لطب الأسرة، كما تم المرور على مراكز مخصصة لتقديم التطعيم لغير المسافرين بمستوصف صدر الجمرك ومستشفى دار إسماعيل، وتواجدت أيضا و فرق التوعية والثقافة الصحية بمراكز سان ستيفانو والعمراوى والرمد وسموحه ومحرم بك.



17 ألف جرعة تطعيم يوميًا

وقال وكيل وزارة الصحة، إن متوسط إجمالى عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 17 ألف جرعة، مشيرًا إلى أن فرق الإشراف بالمديرية من إدارات العلاج والرعاية الأساسية والصيدلة تشارك مع فرق الطب الوقائى بالمديرية بالتعاون والدعم لجميع مراكز اللقاح.



جاء ذلك فى إطار حرص الدولة على حصول كافة المواطنين المستهدفين على لقاح كورونا، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لزيادة منافذ تقديم التطعيمات.

مراكز تلقي تطعيم كورونا بالإسكندرية



كما تم تخصيص مراكز لتلقي تطعيم كورونا تعمل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، بجميع أحياء الإسكندرية كالتالي:



-مينا البصل، مركز صحة أسرة المفروزة، الوريدان.

-المنتزة، مركز صحة أسرة العمراوي ثاني المنتزة.

-المنتزة، وحدة طب أسرة المندرة، المندرة قبلي، ثاني المنتزة.

-المنتزة، مستشفي شرق المدينة، شارع جمال عبد الناصر تقاطع خليل حمادة، سيدي بشر.

-مركز طب أسرة سان ستيفانو، شارع الكازينو طريق الكورنيش.

-وحدة أسرة دنا الوطنية، شارع الطب الشرعى.

-مركز طب أسرة أبيس أبيس الثانية، شرق الإسكندرية.

-مستشفى أطفال الرمل، شارع محمد فريد بولكلي.

-رعاية طفل محرم بك، شارع الوزير متفرع من شارع الرصافة.

-الجمرك، مستوصف صدر الجمرك، السيالة شرق، قسم الجمرك، الإسكندرية.

-غرب، وحدة طب أسرة أبن سهلان، تقاطع شارع ابن سهلان مع شارع رشيد رضا.

-مستشفى القبارى، شارع الأمير لؤلؤ، القباري.

-العامرية، وحدة المجزر الآلي عبد القادر، زاوية عبد القادر قبلى السكة الحديد

-العامرية، وحدة طب أسرة الناصرية، بجوار المساكن.

-العجمى، وحدة طب أسرة البيطاش، شارع القاعدة البحرية.

-العجمى، مركز الدخيلة لطب الأسرة، شارع الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعية.

-برج العرب، وحدة طب أسرة البرج القديم، برج العرب القديمة.