الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المحكمة العليا الإسرائيلية تجمّد قرار إخلاء 3 عائلات فلسطينية من الشيخ جراح

المحكمة العليا الإسرائيلية
المحكمة العليا الإسرائيلية

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد إخلاء 3 عائلات فلسطينية منازلها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، قالت لجنة أهالي الشيخ جراح في تصريح مكتوب: "أصدرت محكمة الاحتلال اليوم، قرارا يقضي بتجميد تهجير 3 عائلات من أهالي حي الشيخ جراح، هم الدجاني والداهودي وحماد، حتى نهاية كافة الإجراءات بقضية الشيخ جراح في المحكمة العليا الإسرائيلية".

وأضافت أن محاميي العائلات سامي أرشيد وحسني أبو حسين "قدما في 28 يوليو 2021 طلبا للمحكمة يشمل تجميدا للإخلاء حتى نهاية الإجراءات المنظور فيها أمام المحكمة العليا، وجاء الرد بقبول الطلب يوم الأحد".

وتابعت: "قرار التجميد لا يلغي خطر التهجير الذي يواجهه أهالي الحي، ونؤكد بأن الدعم الجماهيري المستمر كان سببا في شد أزرنا في هذه القضية، فابقوا معنا ولنحمي القدس سوية".

وترجح مصادر إسرائيلية أن يكون التأجيل المستمر لعملية الإخلاء متعلق بموقف سياسي، منعا لتصعيد الأوضاع ميدانيا وسياسيا في ظل معارضة الإداة الأمريكية الجديدة لعملية الإخلاء.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت مطلع العام الجاري إخلاء العائلات الثلاث منازلها في الخامس من أغسطس الجاري لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وتدعي جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ما ينفيه الفلسطينيون، وتؤكده حجج أردنية.


وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم، أنه ابتداء من يوم، الأحد، القادم 22 أغسطس، سيتم العمل بتقييدات لتنظيم وضبط نسبة التجمهر بين الناس في المناسبات والتجمعات المختلفة، إضافة الى الإلتزام بالجواز الصحي عند استخدام المرافق المختلفة في الحيز العام والأماكن المغلقة، كالمتاحف والفنادق والمهرجانات والجامعات والمكتبات، وذلك لأول مرة منذ انتشار متحورة دلتا.

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