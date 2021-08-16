جوتيريش يحث «طالبان» على التحلى بضبط النفس لحماية الأرواح

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة "طالبان" إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح، وذلك بعد أن سيطرت الحركة على معظم الولايات الأفغانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال المتحدث باسم جوتيريش إن "الأمين العام حث الأحد طالبان وجميع الأطراف الأخرى في أفغانستان على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية الأرواح وضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية".

وأضاف المتحدث "يدعو (الأمين العام للأمم المتحدة) طالبان وجميع الأطراف الأخرى إلى ضمان احترام وحماية القانون الإنساني الدولي وحقوق وحريات جميع المواطنين".

ودخلت حركة "طالبان" العاصمة كابل في وقت سابق من اليوم وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى أمامها.

وغادر الرئيس أشرف غني البلاد حيث أشارت التقارير إلى أنه انتقل إلى سلطنة عمان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين اليوم الأحد وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.