فرنسا: لابد أن يتحلى المسئولون اللبنانيون بقدر من الشجاعة لتلبية احتياجات شعبهم

قالت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو إن الصعوبات القصوى التي يواجهها اللبنانيون ليست قدرًا محتومًا، داعية لأن يتحلى المسئولون بقدر قليل من الشجاعة واللياقة لتلبية حاجات اللبنانيين واحترام حقوقهم الأساسية.



وأضافت جريو في تصريحات اليوم أنها تفكر بحزن عميق بأقارب الضحايا الذين فارقوا الحياة في هذا الليل في عكار، وذلك في إشارة إلى ضحايا حادث انفجار خزان وقود في بلدة التليل بمنطقة عكار والذي أودى بحياة 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين.



وأكدت أنها تفكر اليوم بكل فرد يناضل في لبنان أمام الأزمة الإنسانية والصحية التي يمر بها البلد في ظروف تزداد سوأ يوما بعد يوم.

وعلى صعيد آخر، باتت المستشفيات الحكومية والخاصة العامة في لبنان على وشك كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في إمدادات الكهرباء عبر الشبكة الحكومية وعدم توافر المازوت اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء التي تمد المستشفيات بالطاقة، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد موجة متصاعدة من فيروس كورونا ومتحوره دلتا الذي وصل إلى لبنان مطلع الشهر الماضي وتفشى لدرجة أن أكثر من 70 % من الإصابات الجديدة لمصابي متحور دلتا وفقا لتصريحات رسمية.



وعن الوضع في المستشفيات بلبنان، أعلن المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت أنه يواجه كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسري المحتمل، اعتبارا من صباح الإثنين نتيجة انقطاع الوقود.



وأضاف المركز أن الإغلاق يعني أن أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل، وسيموت على الفور 40 مريضا بالغا و15 طفلا يعيشون على أجهزة التنفس، و180 شخصا يعانون من الفشل الكلوي سيموتون بالتسمم بعد أيام قليلة من دون غسيل الكلى، كما سيموت المئات من مرضى السرطان، سواء من البالغين أو الأطفال، في الأسابيع والأشهر القليلة اللاحقة من دون علاج مناسب – على حد ما ورد ببيان المركز.



ووجه المركز الطبي نداء عاجلا إلى الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة ووكالاتها من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وإلى جميع الوكالات والمنظمات القادرة على المساعدة، وذلك لتزويد المركز الطبي بالوقود الكافي قبل أن يضطر إلى الإغلاق في غضون أقل من 48 ساعة.