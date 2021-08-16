الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يهنئ الأول على الثانوية الأزهرية مكفوفين

الأول على الثانوية
الأول على الثانوية الأزهرية مكفوفين

أجرى طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالطالب عصام محمد إبراهيم السيد، المقيد  بمعهد سنباط بمركز زفتى محافظة الغربية،  لتهنئته بمناسبة حصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى الطلاب الإكِفَّاء بنسبة ٩٧,١٤٪؜، مقدمًا التهنئة له ولأسرته علي تفوقه، متمنيًا له دوام التفوق والنجاح.

وهنأ المحافظ  الطالب على تفوقه وتميزه ورفع اسم محافظة الغربية، كما وجه الشكر والتهنئة لأسرة الطالب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنهم  على التفوق والنجاح.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بالطالب عصام، مؤكدًا أنه حرص على الاتصال تليفونيًا بالطالب لتهنئته وإدخال البهجة والسعادة على أسرته، مشيرًا إلى أن عصام هو قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلاب محافظة الغربية يحتذي به باقي زملائه.

كما حث المحافظ الطالب على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق في حياته المستقبلية، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لتمكينه من تحقيق أهدافه وطموحاته المستقبلية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد لتكريمه وباقي المتفوقين بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

من جانبه، وجه الطالب الشكر لمحافظ الغربية لتهنئته له اليوم، ما يمثل دافعًا قويًا له لمواصلة النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة، مؤكدًا أن شيخ الأزهر أول شخص قام بإبلاغه هاتفيًا، لافتًا إلى أنه كان يتوقع أن يكون من أوائل الثانوية الأزهرية كونه كان يذاكر دروسه بالساعات على مدار اليوم.

وأضاف أنه متفوق طوال دراسته حيث حصل على المركز الخامس بالشهادة الإعدادية، ويحب الرياضة ويشجع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه يرغب فى دخول كلية الدراسات الإسلامية لغات؛ لرغبته في أن يكون داعية في بلاد الغرب، مطالبًا من شيخ الأزهر رحلة حج لوالده ووالدته بعد المعاناة الشديدة خلال العام الماضي.

على مستوى الجمهورية المركز الأول امتحانات الثانوي الثانوية الأزهرية محافظ الغربية 2021 مستوى الجمهورية امتحانات الثانوية مركز زفتى محافظة الغربية الدكتور طارق رحمي امتحانات الثانوية الازهرية الأول على الثانوية الأزهرية المراحل الدراسية ديوان عام المحافظة

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