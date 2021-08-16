أسعار تذاكر حفل الكينج محمد منير فى الساحل الشمالى

تعاقد الكينج محمد منير علي تقديم حفل غنائي ضخم في المسرح الروماني بالساحل الشمالي مع أحد الشركات التي تستعد لإعلان كافة تفاصيل الحفل خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الحفل يشهد عودة الكينج لتقديم الحفلات بعد فترة غياب طويلة بسبب مروره بأزمات صحية، بجانب توقف النشاط الفني بسبب فيرس كورونا.

التفاصيل الكاملة للحفل وأسعار التذاكر

وتستعرض "الدستور" أبرز تفاصيل الحفل فمن المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس المقبل، حيث تستعد الجهة المنظمة للحفل أن تقدم العديد من المفاجآت للكينج وجمهوره من ناحية التجهيزات الخاصة بالحفل.

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر "أون لاين" خلال أيام المقبلة على أحد المواقع عبر الإنترنت، بجانب طرحها في عدد من منافذ البيع في القاهرة والساحل الشمالي، وسيتم طرح التذاكر في فئتين 300 جنيه و600 جنيه.

أخر أعمال الكينج محمد منير

وطرح الكينج محمد منير منذ ثلاثة أيام فيديو كليب لأغنية "أنا رايق" وحقق حتى الآن ما يقرب من نصف مليون مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديو العالمي "يوتيوب"، والأغنية كانت ثالث الإنتاجات التي قدمها منير، ضمن أخر ألبوماته "باب الجمال"، والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن أخر أغنية طرحها محمد منير كانت تحمل اسم "الباقي من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وحققت ردود أفعال قوية بين جمهور ومحبي منير.

كانت أخر حفلات منير في أبريل الماضي وهو الحفل الذي أقيم على مسرح النافورة في دار الأوبرا، وبدأ الغناء بأغنية "يا عروسة النيل"، وقدم بعدها عدة أغاني مميزة من أعماله الذي يحبها الجمهور ويعرفها عن ظهر قلب.