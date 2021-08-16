تفاصيل شخصية إسعاد يونس فى فيلم «200 جنيه» قبل عرضه

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم "200 جنيه" بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أغسطس، وخلال الفتر الماضية قامت الشركة المنتجة للفيلم بعمل حملة دعاية ضخمة للعمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين، خاصة أن فكرة الفيلم جديدة ومختلفة على السينما المصرية.

فيلم 200 جنيه

وعلمت "الدستور"، أن الفيلم تدور أحداثه حول 200 جنيه تتنقل بين أكثر من شخص لتكشف هذه العملة الورقية طبقات المجتمع المختلفة، ويعد الأبطال الأساسين للفيلم محمود حافظ، وأحمد السعدني، أما كلمة السر في الفيلم فهي الفنانة إسعاد يونس، فهي بالرغم من أنها تظهر كضيفة شرف بعدد قليل من المشاهد إلا أنها تقدم شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

وكشفت الجهة المنتجة لفيلم "200 جنيه"، عن البرومو الرسمى للعمل منذ عدة أيام، والذي حقق نسب مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة أن هناك عدد كبير من النجوم ظهروا في البرومو، وعلى رأسهم ليلى علوي، وهاني رمزي، وأحمد رزق، وأحمد أدم، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، وأنتاج أحمد عبدالعاطي.

فيلم 200 جنيه

وحرص أبطال الفيلم على الترويج له، على طريقتهم الخاصة حيث نشرت الفنانة مي سليم عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة لها برفقة ٢٠٠ جنيه، وعلقت عليها :" قريبًا فيلم ٢٠٠ جنيه"، كما نشرت الفنانة إسعاد يونس صورة لها وهي ممسكة بـ ٢٠٠ جنيه وعلقت عليها: "عيدية بس متأخرة شوية.. مين عزيزة السيد بقى".

ونشرت الفنانة غادة عادل صورة عبر حسابها بموقع إنستجرام برفقة ٢٠٠ جنيه، وعلقت عليها :" مميزة شوية الـ ٢٠٠ جنيه دي"، وشارك أيضًا، الفنان محمود البزاوى صورة له برفقة ٢٠٠ جنيه وعلق عليها : "أنا ضايع منى الـ٢٠٠ جنيه دي مكتوب عليها عزيزة السيد اللي يلاقيها ياخدها".