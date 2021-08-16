مستثمرو المنيا: الصعيد شهد تنفيذ مشروعات غيرت خريطته إلى الأفضل

قال علاء مرسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المنيا، إن الصعيد شهد مشروعات غيرت خريطته إلي الأفضل فعلى سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، وإنشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة وتدشين المشروعات القومية فقط فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية.

وأكد أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشهد اهتمامًا كبيرًا من الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من خلال المبادرات التي تم اطلاقها، بالإضافة إلى إنشاء مجمعات صناعية خاصة به.

وتابع مرسي، أن هذا القطاع له دور كبير جدًا في الاقتصاد المصري، فهو يعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل، فضلًا عن دوره في زيادة حجم المنتجات المحلية ووجود فائض للتصدير للخارج مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى مع المنتجات الأجنبية.

وذكر أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل باقي القطاعات الاقتصادية التي تضررت من تداعيات جائحة فيروس كورونا، ولكن بفضل وعي الحكومة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع التقليل من تأثير القطاع بالجائحة.