تعليق العمل فى مطار كابول بسبب إطلاق النار بمحيطه

علق العمل في مطار كابول بالعاصمة الافغانية، مساء اليوم، بسبب إطلاق نار في محيطه.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن القوات ليست متورطة في إطلاق النار بمحيط المطار وفقا لقناة CBS.

وشهد مطار كابول موجة جديدة من الاضطرابات والفوضى مساء اليوم الأحد، بعد أن تجدد إطلاق النار في محيطه.

وتصاعد الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بأن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، وأكدت الحركة في وقت لاحق أن «مقاتليها دخلوا كابول وسيطروا على القصر الرئاسي».