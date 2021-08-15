الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بنى سويف يهنئ السادس فى الثانوية الأزهرية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مساء اليوم، اتصالا بالطالب إبراهيم سليم إبراهيم حمد ابن قرية نور الدين بمركز سمسطا، الحاصل على الترتيب السادس على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي).

وهنأه المحافظ بتفوقه المميز الذي جاء توييجاً لجهده وتفانيه في المذاكرة، بجانب جهد أسرته التي وفرت له الإمكانات اللازمة وتشجيعهم له ودعائهم لهم بالتفوق.

وقال محافظ بني سويف إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بأبنائها المتفوقين ويملكون الطموح والإرادة والحب الخالص لمصرنا الغالية، حيث تولي الدولة هؤلاء كل الدعم في إطار رؤية شاملة لبناء الشخصية المصرية المتكاملة ضمن رؤية مصر 2030.

وطالب المحافظ إبراهيم بالاستمرار في تفوقه واجتهاده، حيث إن تفوقه في الثانوية هو بداية لجهد أكثر وعمل أقوى من أجل الحفاظ على تفوقه وليحقق طموحه وأمل أسرته ووطنه فيه، مستفسراً منه عن الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، وأجاب الطالب بأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب وأنها حلم حياته وأسرته.

وأعرب الطالب عن شكره وتقديره للمحافظ على هذه اللفتة الطيبة التي تعني لها الكثير والكثير وتمثل دافعاً له على الاستمرار في العمل والاجتهاد، حتى يتحقق حلمه ويتميز في كلية الطب، متوجهاً بالشكر لدولته التي تقدر هذا التفوق وتدفعه للمزيد.

وقال إبراهيم سليم إبراهيم سادس الجمهورية فى الثانوية الأزهرية، ابن مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف، إن تتظيم الوقت سبب نجاح وتقوفه فى الحصول على مجموع 649 درجة من 650 درجة، بنسبة 99.85%.

وأكد إبراهيم لـ «الدستور»: «انتظرت اتصال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أمس وحزنت وكنت متأكدا أني لم أظلم لكي أحصل على المركز الأول وانتظرت المؤتمر الصحفي وكنت متوقعا أن يتم إطلاق اسمي ضمن العشر الأوائل وعندما شاهدت صورتي على الشاشة لم انتظر لإطلاق اسمي حتى عمت الفرح والزغاريد داخل منزلنا».

بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة الثانوية الازهرية رؤية مصر 2030 الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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