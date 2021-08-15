رفع 283 طن قمامة ومخلفات من قرى مركز طنطا
أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، رفع 283 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة من قرى المركز خلال 24 ساعة.
واستهدفت الحملات رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.
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