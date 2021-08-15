الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 283 طن قمامة ومخلفات من قرى مركز طنطا

قمامة
قمامة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، رفع 283 طن قمامة وتراكمات مخلفات وأتربة من قرى المركز خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملات رفع كفاءة مستوى النظافة بقرى المركز، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

خارطة الطريق وزير التنمية المحلية معدات وزارة التنمية المحلية تدوير القمامة حملات النظافة 24 ساعة الوحدات المحلية رئيس مدينة خلال 24 ساعة حركة منظومة المخلفات ورفع كفاءة كشافات الإنارة قمامه ومخلفات مخلفات وتراكمات رفع كفاءة مستوى النظافة منظومة المخلفات الصلبة مصادر التلوث مستوى النظافة رئيس مركز صيانة أعمدة وكشافات الإنارة رفع كفاءة من تحسين البيئة الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة مدينة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

الباز: حفلات «كوكب الساحل» خطر على المجتمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. بيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر إجراءات جديدة لمكافحة انتشار كورونا

المحكمة الإسرائيلية العليا تجمد تهجير 3 عائلات من حى الشيخ جراح

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات