ارتفاع سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 16-8-2021 بالبنوك المصرية

عاود سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 16-8- 2021، الارتفاع الطفيف أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء، بعد سلسلة تراجعات خلال الأسبوع الماضي، كما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين

وتراوح سعر شراء دينار كويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، ما بين 48.451 جنيه و52.0452 جنيه للشراء، و52.309 جنيه و52.41 جنيه للبيع، تبعًا لاختلاف البنوك، حيث ارتفع سعر دينار كويتي في البنك المركزي المصري من 51.925 جنيه لـ 52.0452 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع 52.3878 جنيه، وسجل سعره بالبنك الأهلي المصري 49.306 للشراء وتراجع سعر البيع عند 52.337 بنكنوت لـ 52.309 جنيه، وبلغ سعر الشراء 49.306 جنيه وسعر البيع 52.309 جنيه تحويل.

سعر الدينار الكويتي في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 49.316 جنيه للشراء و52.293 جنيه للبيع"بنكنوت"، وبلغ سعر الشراء 49.321 جنيه، و52.293 جنيه للبيع تحويل، وبلغ سعره في البنك التجار الدولي 49.313 جنيه للشراء مقابل 52.403 جنيه للبيع، وسعره في قناة السويس 52.03 جنيه للشراء، مقابل 52.41 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 48.451جنيه للشراء و 52.345 جنيه للبيع.

يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 7 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ -283.4 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020-2021 مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.