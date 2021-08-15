في ذكرى ميلادها.. تعرف على زيجات الفنانة هدى سلطان

لمع نجمها وتعددت أدوراها الفنية وشاركت في العديد من الأعمال التي أبهرتنا بها وتمتعت بطلتها الجميلة وملامحها الجذابة وجمالها الذي ساعدها في عالم الفن حتى أصبحت مميزة عن الآخرين، وأحدثت طفرة كبيرة في عالم الفن، لتصبح أيقونة فريدة من نوعها، تحدث طفرة مميزة في عالم التمثيل والطرب وتزوجت أكثر من مرة إلى أن وصلت زيجاتها لـ٥ مرات.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان.

- زيجات هدى سلطان

الزواج الأول: تزوجت الفنانة هدى سلطان من محمد نجيب وكانت صغيرة في السن لم تتجاوز ١٤ عاما، حينما علم أهلها أنها تريد الالتحاق بعالم الفن مثل أخوها الملحن محمد فوزي.

لم تكن تتعدى الـ14 عامًا، حينما تزوجت وأنجبت ابنتها «نبيلة» واستمرت الفنانة هدى سلطان في الإلحاح على زوجها لتشارك في الغناء وكان يمنعها عن ذلك ويرفض رفضًا شديدًا، مما ادي الي المشكلات بينهما التي وصلت لحد مشاكل كثيرة، ثم بعد ذلك انتقلت للعيش مع زوجها بالقاهرة، حيث صممت على دخول عالم الفن، فانفصلت عنه وواجهت العديد من المشكلات مع أهلها.

الزواج الثاني: تزوجت هدى سلطان من المخرج والمنتج والموزع السينمائي فؤاد الجزايرلي بعد خلاف مع عائلتها، حتى يكون الداعم لها في تصدي المشكلات مع أهلها، وانفصلت عن الجزايرلي بسبب الغيرة التي أدت إلى المشاكل بينهم، وانفصلت عنه دون إنجاب.

الزواج الثالث: تزوجت هدى من الفنان فؤاد الأطرش لكن لم يدم كثيرا سوء شهور بسيطة.

كان زواجها للمرة الثالثة هو الأقصر عمرًا فلم يدم سوى عدة شهور وتعرفت هدى سلطان على فؤاد الأطرش من خلال شقيقته الذي ساعدها في العديد من الألحان، حيث انفصلا عن بعضهم بسبب عدم الاتفاق وكثرة المشاكل، ولكن الانفصال الأسري لم يؤثر على أعمالهم المشتركة.

الزواج الرابع: تزوجت الفنانة هدى من نجم الشاشة المصرية الفنان الكبير فريد شوقى حيث عرض فريد شوقي على هدى سلطان الزواج، من خلال وضع ورقة في غرفتها أثناء التصوير، فغضبت كثيرا وهددت الفراش المسؤل عن الغرفة بتوصيل الموضوع للمنتج والمخرج، بسبب دخول فريد غرفتها دون إذن ، إلا أن "فريد" ذهب لها الغرفة ليعتذر عن ذلك لكنها هاجمتهه، «أنا مش واحدة من إياهم علشان تتسلي معايا»، فصرخ في وجهها بمداعبه: «أنا عاوز اتجوزك» فتزوجت منه وكانت أطول زواج دام ١٥ عاما، وأنجبت منه بنتين هما ناهد ومها شاركت معه الكثير من الأعمال الفنية وصلت لـ٢٠ عمل سينمائي.

الزواج الخامس: زوجها الخامس كان من المخرج المسرحي حسن عبدالسلام، بعد انفصال الفنانة هدى سلطان عن الفنان فريد شوقي في الستينيات، تزوجت منه وكان آخر أزواجها.