الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

عبر العصور، لم يري العالم تنظيمًا إرهابيًا يتفنن في كسب عداء وكراهية الآخرين مثل التنظيم الفاشي الذي عانت مصر من حكمه عامًا كاملًا.

عندما كان التنظيم في بداياته في عشرينيات القرن الماضي، كان أليفًا ودودًا مع عامة الشعب من البسطاء، فغزا قلوبهم بلؤم الثعالب وبإدعاء التدين الزائف وبالمعونات العينية من المواد التموينية لكن الشر في جوفه ينطلق فورًا عندما تتعارض مصالحه وأهدافه مع مصالح الشعب فكون التنظيم السري ميليشيات عسكرية إجرامية لتنفيذ الإغتيالات وتصفية كبار رجالات الدولة وكانت أبرز ضحاياهم إغتيال النقراشي باشا ومحاوله إغتيال الرئيس ناصر بميدان المنشية ثم، وأنتهزوا فرصة غضب الشعب من سياسات أسرة مبارك فأنقضوا علي الحكم، وهنا بدأت تظهر شراسته بقوة.. أعلن مرشدهم أنها بداية الحكم الإسلامي ولن تقل فترة حكمهم عن فترة الحكم العثماني "600" عام تقريبًا.

لن ينسي شعب مصر ما قامت به كوادر التنظيم الإرهابي أمام قصر الإتحادية من تنكيل وقتل لشباب وأبناء الوطن لمجرد اعتراضهم علي سياسات الحاكم الفاشلة وإستئثاره بالسلطة بالإعلان الدستوري الدكتاتوري.

ليست صدفة أن تولد أكبر ٣ تنظيمات إرهابية في العالم في عام واحد وهو ١٩٢٠، النازية والفاشية والإخوان الإرهابية.. أدولف هتلر وبينيتو موسوليني وحسن البنا.

ولنتحدث قليلاً عن الفاشية.. النموذج الأقرب للجماعة الإرهابية

ولد بينيتو موسوليني 29 يوليو 1883 وترعرع في قرية دوفو دينو بريدابيو قرية صغيرة بشمال إيطاليا، من أبوين إيطاليين روزا وإليساندرو موسوليني.

وسمي بنيتو على إسم الرئيس الإصلاحي المكسيكي بينيتو خواريس، وكانت والدته معلمة وأبوه حداد، كانت عائلته فقيرة كسائر عائلات الأقارب والجيران وعندما كان موسوليني طفلاً كان همجي ومتهور، ومنع من دخول كنيسة والدته لسوء سلوكه فكان يرمي رواد الكنيسة بالحجارة.

أضطر إلى دخول المدرسة متاخرًا في مدرسة داخلية، لم يكن كثير الكلام ولكنه كان يجيد استعمال قبضته.. عندما كان في الثامنة من عمره كان يسرق ودائم الشجار مع بقية أقرانه، وكان دائم المشاكل في المدرسة وقد طرد من المدرسة لطعنه ولد آخر بالسكين في مؤخرته.

بدأت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 وقد دخلت إيطاليا الحرب، حيث قضى موسولينى عامين بالجيش وبعد إنتهاء الحرب كانت إيطاليا تشهد كثيرًا من المشاكل، لم يكن العمل متوفرًا للجنود العائدين من الحرب، والأسعار عالية، ولم يكن بإستطاعة الفقراء شراء حوائجهم، وكانت هناك الإضرابات فى المدن وتشكلت العصابات من الفقراء، كان الجميع خائفًا من شىء ما، وقد أستشعر موسولينى مزاج الشعب وحالته النفسية وغضب الجنود، ولم يكن موسولينى راضٍ عن حياة الفقراء وكان يريد تغيير ذلك وكان يؤمن بأن العنف هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.

كان موسوليني في فترة حكمه رئيس الدولة الإيطالية ورئيس وزرائها وفي بعض المراحل وزير الخارجية والداخلية. من مؤسسي الحركة الفاشية الإيطالية وزعمائها، سمي بـ الدوتشه (Il Duce) أي القائد.

دخل حزب العمال الوطني ولكنه خرج منه بسسب معارضة الحزب لدخول إيطاليا الحرب، عمل موسوليني في تحرير صحيفة أفانتي - إلى الأمام - ومن ثم أسس ما يعرف بوحدات الكفاح التي أصبحت النواة لحزبه الفاشي الذي وصل به الحكم بعد المسيرة التي خاضها من ميلانوا في الشمال حتى روما في الوسط دخل الحرب العالميه الثانيه مع دول المحور

كان موسوليني يريد إيطاليا أن تكون دولة عظمى وكان مستعد لخوض الحروب من أجل ذلك.. صادق الزعيم الألماني أدولف هتلر الذي كان معجبًا به وفي سنة 1939 عقدت إيطاليا وألمانيا معاهدة سميت بالحلف الفولاذي وكانت إيطاليا في حاجة إلى أربعة سنوات حتى تستعد للدخول في الحرب ولكن الحرب نشبت بعد ذلك بعامين ولم يكن موسوليني كثير القلق بخصوص الحرب لأنه ظن أنها ستنتهي في عدة أشهر بإنتصار ألمانيا.

كان يحلم علنًا بأن يسيطر على كل حوض البحر الأبيض المتوسط، ويحوله إلى بحيرة إيطالية وأن ينشىء إمبراطورية تمتد من الحبشة إلى ساحل غينيا الغربي، وكان يدعو إلى زيادة النسل ليزيد عدد الإيطاليين فيمكنهم بالتالي استعمار واستيطان هذه الإمبراطورية الشاسعة.

تسلم موسوليني زعامة إيطاليا وغير سياسة إيطاليا اللينة في ليبيا إلي الشدة، فنقض الإتفاقات المعقودة مع الليبين ورفض الإعتراف بالمحاكم الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها الطليان، وأبى إلا أن يكون الجميع خاضعًا لإيطاليا، وعين لهذا الغرض حاكمًا جديدًا هو «بونجيوفاني» ومنحه سلطة مطلقة في حكم ليبيا وزوده بصلاحيات واسعة وجيش كبير بقيادة اللواء «گرازياني» واللواء «بادوليو».

فأمر المفوّض السامي الإيطالي الجديد بحل معسكرات القبائل في ولاية برقة، وأمر قواته باحتلال مركز القيادة السنوسية أجدابيا عام 1923م.

أثناء محاولاته اليائسة تنفيذ خطته في ترسيخ الاستيطان الاستعماري في ليبيا قتل 200,000 نسمة من المواطنين الليبين طوال ثلاث سنوات فقط قبل عثوره على الثائر عمر المختار واعتقاله، حيث قررت المحكمة إعدام المختار رغم سنه الذي جاوز الخامس والسبعين، فأعدم في اليوم التالي في 16 سبتمبر 1931 بمركز «سلوق» في بني غازي وقد واصل الايطاليون استباحتهم للشعب الليبي، فوصل عدد الشهداء إلى "570928" شهيد إضافة لمصادرتهم الأراضي الليبية من أصحابها، وشجعوا هجرة الإيطاليين إلى ليبيا وأمدوهم بالأموال وفتحوا لهم المدارس.

وفي ٩ نوفمبر ١٩٣٩ أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بتسعة أشهر، أصدر موسوليني مرسومًا بضم ليبيا (طرابلس و برقة) وجعلها جزء من الوطن الأم (ليبيا بالأصل تطلق على الصحراء التي تقع غرب نهر النيل وجنوب برقة وطرابلس)، مع منح السكان الجنسية الإيطالية وإلزامهم على تعلم اللغة ومن عارضه هتك عرضه، وأمر بإلقاء كثير من الناس من الطائرة وهم أحياء إلى غير ذلك من الأعمال الوحشية.

في هذه الأثناء، نظرًا لأن الديموغرافيا لموسوليني كانت مصيرًا، فقد قام بتنفيذ سياسات لا هوادة فيها تهدف إلى زيادة معدل الولادة؛ على سبيل المثال عام 1924، جعل الدعوة إلى وسائل منع الحمل أو تقديم معلومات عنها جريمة جنائية، وفي عام 1926 أمر كل امرأة إيطالية بمضاعفة عدد الأطفال الذين كانوا على استعداد لإنجابهم.

بالنسبة لموسوليني كان عدد سكان إيطاليا الحالي البالغ 40 مليون نسمة غير كاف لخوض حرب كبرى وكان بحاجة إلى زيادة عدد السكان إلى 60 مليون إيطالي على الأقل قبل أن يكون مستعدًا للحرب.

غزا أثيوبيا في أكتوبر 1935، دون إعلان حرب على إعتبار أنها أقل من أن تستحق هذا الشرف، وكان لتوه قد أنتهى من سحق ثورة عمر المختار في ليبيا بوحشية بالغة.، وفي 25 أكتوبر 1936، تحالف هتلر مع الفاشي موسوليني الزعيم الإيطالي وأتسع التحالف ليشمل اليابان، المجر، رومانيا وبلغاريا بما يعرف بحلفاء المحور.

أمتلأت الساحات والشوارع بتماثيل موسوليني وبجداريات كبيرة تخلد أفعاله، كما بدأت حركة تنظيم شاملة للأطفال والفتيان وطلبة المدارس والجامعات على استخدام السلاح وحفظ الأناشيد القومية الفاشية، وبدأت حملة تجريد العشرات من الصحفيين من هوياتهم في النقابات الصحفية، كما أغلقت جميع الصحف والمجلات الأدبية. مع إجبار الناس على وضع صوره في غرف النوم وأن توقد العوائل الشموع بعيد ميلاده وأنتزع رجاله الحلي الذهبية من النساء ودبل الزواج من أصابع المتزوجين، كم تشكلت لجان في طول البلاد الإيطالية وعرضها من كتاب الدولة وأساتذتها لإصدار قوائم سوداء بالمثقفين المحظورين، وبأسماء الكتب المعادية التي يجب حرقها وإتلافها ومنعها من التداول.

طفح الكيل بالإيطاليين فأصدر مجلس جبهة التحرير الشعبية قرارًا بإعدام موسيليني وجاء العقيد "فاليريو" الذي أنضم سرًا للجبهة إلى مكان اعتقال موسوليني وأخبره بأنه جاء لينقذه وطلب منه مرافقته إلى المركبة التي كانت في الإنتظار، وذهب به إلى فيلا بيلموت المجاورة حيث كان في إنتظارهم فرقة من الجنود، كانت جبهة التحرير قد قبضت على أغلب معاونيه وحددت 15 شخصًا منهم بإعدامهم و في يوم 29 أبريل تم تجميعهم بما فيهم موسوليني وعشيقته "كلارا".

وعرضت جثتاهما مع جثث خمسة قادة فاشيين آخرين في ساحة عامة في ميلانو معلقة من الأرجل أمام محطة لتزويد الوقود، وجاءت الجماهير تسبهم وتشتمهم وتبصق عليهما وترميهما بما في أيديهم وفقدت الجماهير السيطرة على نفسها فأخذت بإطلاق النار على الجثتين وركلهما بالأرجل، وبعد انتهاء كل شئ أخذت الجثث ودفنت سرًا في ميلانو.

وفي سنة 1957 سلمت جثت موسوليني لأهله لتدفن قرب مدينته التى ولد بها.

المصريين ليسوا غلاظ القلوب.. فلم يفتكوا بـ"مرسي" ولم يمثلوا بجثته بعد وفاته وأكتفوا بعزله هو وجماعته لعن الله الفاشيه وكل من تشبه أو تشبث بها.