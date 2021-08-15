الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خالد عكاشة: هناك صمت أمريكي مريب تجاه ما يحدث في أفغانستان

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال الدكتور خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن استحواذ طالبان على أفغانستان يؤكد أننا نحن الآن أمام خريطة جديدة في المنطقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك صمتًا أمريكيًا مريبًا تجاه ما يحدث من تطورات في كابول، منوهًا بأن ما يحدث الآن في أفغانسان مشهد لم يكن متفقًا عليه، وشكل من أشكال الانفلات في الأحداث.

وتابع: "وفقًا للتسريبات كان هناك اتفاق على أن يُسمح لطالبان بالمشاركة كفصيل سياسي، وأن تشارك في الانتخابات، وألا تمارس أفغانستان عملية التغلب والسطوة بالسلاح، وتعيش كمكون سياسي وجزء من أجزاء عديدة داخل أفغانستان".

ولفت عكاشة إلى أن سيطرة طالبان على "كابول" يكشف أنه كانت هناك ازدواجية بين أفراد الجيش الأفغاني، وأن هناك عددًا كبيرًا من رجال الجيش كانوا ينتمون لطالبان، بدليل أنهم سلموا الولايات بدون طلقة رصاص واحدة.

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