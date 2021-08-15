الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة: 35 مليون جنيه من البنوك لدعم الأبطال المشاركين في الأوليمبياد

أشرف صبحي
أشرف صبحي

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إننا شكلنا لجنة علمية برئاسة الدكتور كمال درويش بجانب لجنة التخطيط لإعداد البطل الأوليمبي.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن 99 اتحادًا من 33 لعبة تأهلوا لبطولة الأوليمبياد لتفوقهم في بطولات قارية وعالمية.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة وفرت احتياجات البعثات بمساعدة الرعاية الوسيطة، حيث إن الرعاية الوسيطة تعمل على توفير برنامج لكل لاعب من شركات راعية من خلال وزارة الشباب، فالشركات الراعية تدير حياة اللاعبين وتوفر احتياجاتهم.

وتابع: أتقدم بالشكر لمحافظ البنك المركزي طارق عامر لدعم أبطال مصر من خلال دعم البنوك المصرية، والذين قدموا 35 مليون جنيه لدعم الأبطال المشاركين في الأوليمبياد، مفيدًا بأن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تولى رعاية بعض اللاعبين المشاركين في أوليمبياد طوكيو.

وأشار إلى أنه تم تأهيل 55 لاعبًا ببرنامج شامل براتب شهري، حيث تم صرف مرتبات شهرية لكل لاعب بين 10 إلى 15 ألف جنيه.

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