الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع عودة رحلات العمرة.. الريال السعودى يواصل استقراره الإثنين 16-8-2021

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، حيث واصل استقراره وسط توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مع بدء استقبال أفواج المعتمرين.

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل 4.16 جنيه للشراء، مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع جنيه، وسجل الريال السعودي في بنك CIB  4.16  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع، وفي بنك بركة سجل الريال السعودي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.13 جنيه للبيع.

 

وجاءت مستويات شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

 

وصول طلائع المعتمرين

وأعلنت وزارة الحج والعمرة وصول أولى طلائع المعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية عبر المنافذ الجوية، عقب التعليق المؤقت لقبول المعتمرين من الخارج، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

 

ارتفاع السوق

وفى سياق آخر، أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، على ارتفاع، ليعاود مكاسبه في ظل ارتفاع 3 قطاعات كبرى.


وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.25% رابحاً 27.93 نقطة الى رصيده، وصل بها إلى مستوى 11,351.63 نقطة.

 

وجاء إغلاق 11 قطاعاً باللون الأخضر، بقيادة قطاع المواد الأساسية المرتفع بنسبة 0.82%، إضافة إلى قطاع الطاقة المرتفع بنسبة 0.5%، وتذيل الرابحين قطاع البنوك الذي ارتفع بنحو 0.08%.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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