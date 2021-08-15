الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوافق على تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية

محافظ أسوان ووكيل
محافظ أسوان ووكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تخفيض تنسيق الشهادة الإعدادية ليصبح الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ هو ٢٣٩ درجة للقبول بالثانوي العام بدلاً من ٢٤٥ درجة بواقع ٦ درجات، لافتاً إلى أنه تم أيضاً خفض درجات القبول ببعض المدارس الفنية بواقع ٥ درجات لتتراوح مابين ١٨٠ درجة إلى ٢٢٥ درجة.

وأكد اللواء أشرف عطية أن قرار تخفيض التنسيق جاء أستجابة لمطالب الكثير من أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أولادنا الطلاب مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للألتحاق بالمرحلة الثانوية وإتاحة أكثر من فرصة أمامهم في ضوء الكثافة المحددة والمقترحة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد القبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأن هذا القرار جاء بناءاً على توجيهات محافظ أسوان بأعداد دراسة وفقاً لمجموعة من الآليات التي أرتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني والمجهزة ، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل، وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه.

وأشار إلى أن مدارس التعليم الفني التي شهدت خفض تنسيق القبول هي أدفو الزراعية، وكوم أمبو الزراعية، ودهميت التجارية، وكوم أمبو الصناعية بنين، والرديسية الصناعية المشتركة، والكاجوج الصناعية بنين، والطويسة الصناعية بنين، و بنبان الصناعية بنات ، ودراو الصناعية بنات ، و الرغامة بلد الصناعية بنين، علاوة علي فتح فصول إعداد مهني بمجموع حد أدنى ١٩٥ درجة بمدرستي الكاجوج الصناعية وسعاد ماهر الفندقية وطبقاً للكثافة المطلوبة، فضلاً عن فتح مدرسة عبد الشكور حجازي الصناعية بنات لباقي مدارس ادارة أسوان للطالبات الحاصلن على مجموع ١٥٠ درجة بحد أدنى حسب الكثافة والأولوية للأعلي مجموعاً.

أسوان مدارس محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الاعدادية تخفيض مدارس التعليم الفني بشرى سارة

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