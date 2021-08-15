الأحد 15 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع البطالة وخريطة حياة كريمة.. أبرز أنشطة وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الأحد، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدماتها للمواطنين بمدينة العلمين الجديدة ونطاق الساحل الشمالي، وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك 3 سيارات خدمة متنقلة متوفرة خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتقديم خدماتها للجمهور؛ إحداها بالتنسيق مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق، وسيارتان بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، واحدة لتقديم خدمات إصدار بطاقات الرقم القومي للمواطنين فوريًا، والاخرى تقدم خدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، والوفاة، وقسيمة الزواج، والطلاق، وغير ذلك من خدمات.

https://www.dostor.org/3540283

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل البطالة إلى 7,3٪ من إجمالى قوة العمل مقابل 7,4٪ فى الربع الأول من عام 2021 بانخفاض قدره 0,1 ٪، وبانخفاض قدره 2,3 ٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

https://www.dostor.org/3540245


كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5,7٪ من إجمالى الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالى، بينما كان 5,6٪ في الربع السابق مقابل 8,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

https://www.dostor.org/3540280

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عدد المشتغلين بلغ 27 مليون فرد خلال الربع الثانى من عام 2021، بعد أن كان 27,129 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة انخفاض 0,5٪، وبلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11,524 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15,476 مليون مشتغل، مرجعا سبب ذلك الانخفاض لاستمرار الدولة في اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثالثة لجائحة كورونا.

https://www.dostor.org/3540316

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن الانتهاء من رصد احتياجات 4658 قرية و29.415 ألف تابع من عزب ونجوع وكفور فى الريف المصرى، التى من المخطط إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

https://www.dostor.org/3540763

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع كمية المياه النقية المنتجة لـ10.996 مليار م3 خلال العام المالى 2019- 2020 مقابل 11.086 مليار م3 خلال عام 2018- 2019، كما تراجع متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة لـ110.1 م3 خلال  عام 2019 /2020 مقابل 113 م3 من المياه النقية خلال العام السابق عليه بنسبة 2.5%، نتيجة ارتفاع تقديرات السكان من 98.101 مليون نسمة لـ99.8 مليون نسمة خلال عام.

https://www.dostor.org/3540790

 

التخطيط هالة السعيد مراكز تكنولوجية متنقلة الاحصاء بطالة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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