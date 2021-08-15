نيابة العلمين تفرج عن سيارة حسن شاكوش

أمرت النيابة العامة في العلمين بالإفراج عن سيارة المطرب حسن شاكوش التى كان يقودها دون لوحات معدنية منذ ٦ أغسطس الماضي بعد الانتهاء من تقديم الأوراق التى تثبت ملكيته للسيارة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمدينة العلمين، ألقت القبض على الفنان حسن شاكوش لقيادة سيارة بيضاء اللون دون لوحات معدنية أمام بوابة ٦ بقرية مارينا بالساحل الشمالى.

وبالفحص تبين أن قائد السيارة المطرب الشعبي «شاكوش» وعندما سئل عن أوراق السيارة أكد ملكيته للسيارة ولكن ليس لديه أوراق لها، وتم إلقاء الأجهزة الأمنية بقرية مارينا السياحية القبض عليه والتحفظ على السيارة.