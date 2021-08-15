الأحد 15 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الصحة العراقية»: استقرار معدل الإصابات بكورونا خلال الذروة

العراق
العراق

أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، استقرار معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الذروة، مفيدة بأنها لم توص بالعودة لفرض الحظر.


وقال مدير عام الصحة رياض عبدالأمير- في تصريح أوردته قناة السومية نيوز الإخبارية: "إن الوباء يشهد منذ أكثر من أسبوع عملية تسطح لمنحني الإصابات واستقرارًا خلال الذروة"، معربًا عن أمله بـ"انخفاض معدل الاصابات في الأيام المقبلة".


وأضاف أن الوزارة لا تعتمد على عدد الأرقام للإصابات المسجلة باعتبارها مرهونة بعدد الفحوصات المتغيرة، مشيرًا إلى أنه يتم الاعتماد على النسبة الموجبة من الفحوصات التي ما زالت بين 20 و22% خلال الأيام المنصرمة.
 

كما أكد- حول إمكانية فرض حظر التجوال في عموم البلاد- أن إمكانية تطبيق فرض الحظر الشامل الآن صعبة جدًا، وفي حال تطبيقه سيؤثر على حركة المواطنين في التوجه إلى المراكز الصحية لتلقي اللقاح، لافتًا إلى أنه لا توجد توصية لفرض الحظر الشامل للتجوال ضمن معدل الإصابات الحالي.
 

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أنها سجلت 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9379 شخصًا للشفاء.

 

وأضافت في بيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 66 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة، بلغ عددهم 87423 حالة. 

 

بغداد الصحة العراقية العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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