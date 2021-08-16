أول مكرر الثانوية الأزهرية: مكالمة شيخ الأزهر أزالت إرهاق المذاكرة

حصل أمير فهمي، علي المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية للثانوية الأزهرية بنسبة 100%.

يقيم أمير في بيت صغير بالقاهرة ويبدو على وجهه إرهاق كبير جراء المجهود المبذول خلال عام كامل من المذاكرة، مستقبلاً التهاني التي انهالت عليه من الجيران والأصدقاء في أجواء تملؤها السعادة والفرح والسرور.

مكالمة شيخ الازهر أزالت إرهاق المذاكرة

وقال أمير فهمي لـ"الدستور" إنه استقبل مكالمة هاتفية من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يبارك لي علي تفوقي في الثانوية الأزهرية تلك المكالمة التي استقبلتها بكل سعادة وفرح وأزالت إرهاق عام كامل من المذاكرة والمجهود فلم أكن أتخيل أن الشيخ أحمد الطيب بمكانته الدينية والعلمية يخبرني بدرجاتى.

ويستكمل أمير أنه الابن الأخير بين إخوته وإن والدة متوفي وهو في سن الـ8 ويذكر أنه أكمل نجاح أسرته حيث إن أخاه الأكبر حاصل علي بكالوريوس طب وآخر صيدلي وأخت أستاذ مساعد في كلية الصيدلية" أنا كملت نجاحات اسرتي وحققت حلم امي".

أمير.. كنت أضع كل مجهودي في المذاكرة

وتابع أمير أنه كان يستغرق 10 ساعات في المذاكرة في اليوم حيث كان معتكفاً في غرفته كل مايدور في رأسه هو الحصول علي أعلي الدرجات لتحقيق حلمه وهو دراسة الطب في القوات المسلحة وكان والدته تساعده باستمرار وتهيئ له جو هادئ المذاكرة" امي هي الداعم الأول ليا".

واتخذ أمير رسول الله مثلاً وقدوة له في التعامل مع الناس وفي بذل الجهد لتحقيق الأهداف، مختتمًا حديثه قائلاً إنه يأمل أن يوفقه الله في الأيام المقبلة وأن يحقق حلم والدته بالالتحاق بكلية الطب.