ندوة بغرفة القاهرة للتوعية بنظام التسجيل الجمركي المسبق

نظمت شعبة تجار الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، برئاسة فوزي عبدالجليل، ندوة لتوعية منتسبيها بنظام التسجيل الجمركي المسبق للشحنات في حضور ممثلين عن مصلحة الجمارك.

كشف متى بشاي، نائب رئيس الشعبة، أن الندوة شهدت الرد من قبل مسئولي مصلحة الجمارك على استفسارات التجار حول منظومة التسجيل الجمركي المسبق.



أكد نائب رئيس الشعبة أن التنسيق مع مسئولي الجمارك لتوعية التجار بالقوانين واللوائح الجمركية أمر في منتهي الأهمية لاستقرار السوق.

وقال بشاي: إن التوعية في هذه المرحلة التجريبية لمنظومة التسجيل الجمركي المسبق مهم لتفادي الأخطاء قبل التطبيق الإلزامي بداية شهر أكتوبر المقبل وهو الأمر الذي جعل الشعبة تهتم بتوعية منتسبيها من خلال ممثلي الجمارك لشرح سبل التعامل مع هذه المنظومة والرد علي كل الاستفسارات التي يطرحها التجار.