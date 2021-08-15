مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة لأولياء الأمور عن النشء.. الثلاثاء

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء، إدارة خدمات المكتبات المتخصصة، قطاع المكتبات، ضمن برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور والمهتمين بسن النشء لصيف 2021 محاضرة عبر الإنترنت بعنوان "التحديات التي تواجه الأب أو الأم بصفتهما عائلًا وحيدًا"، وذلك يوم الثلاثاء، 17 أغسطس 2021، من الساعة الثانية عشر ظهراً وعلى مدار ساعتين.

تلقي المحاضرة الدكتورة سارة نظمي، أخصائي الطب النفسي، حاصلة على الزمالة المصرية للطب النفسي.

في الوقت نفسه، أنهت مكتبة الإسكندرية استعداداتها لانطلاق الدورة السادسة عشرة من معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، وذلك بداية من الغد 16 أغسطس الجاري وحتى 30 أغسطس، والذي يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وقال الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي، أن المعرض يضم حوالي 65 دار نشر مصرية وعربية، كما أن هناك العديد من الأنشطة الثقافية التي تقام على هامش المعرض عبر الإنترنت بشكل تفاعلي من خلال وبينار مكتبة الإسكندرية، وسوف تُبث الفعاليات بشكل حي في كل سفارات المعرفة بجميع المحافظات، وعبر منصات مكتبة الإسكندرية الإلكترونية.

وأكد الفقي أن المكتبة حريصة على تواجد مبدعي الإسكندرية في برنامج المعرض الثقافي، وتخصيص جزء رئيسي لهم، حيث أثبتوا حضورًا رائعًا في الساحة الثقافية خلال الآونة الأخيرة من خلال الجوائز المصرية والدولية التي حصل عليها مبدعو الإسكندرية.

وتقدم المكتبة مؤتمرًا للسرد السكندري في ظل جائحة كورونا، كما يقدم البرنامج الثقافي للمعرض مجموعة من الندوات التفاعلية تحت عنوان: للإبداع السكندري وجوه كثيرة.

وحرصت المكتبة أن تتناول الأنشطة الثقافية مجالات متعددة مثل: الطفل، المرأة، الشباب، التكنولوجيا، الفنون، والآداب، والجدير بالذكر أن المعرض سوف ينطلق في يوم الاثنين الساعة الثانية مساء، حيث يفتتح المعرض الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، والأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، والأستاذ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب.

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في البرنامج الثقافي التفاعلي، الدكتور أحمد عكاشة، والدكتور محمد عفيفي، الدكتور خالد حبيب، والإعلامية نشوى الحوفي، والسيناريست مريم نعوم، والدكتورة ريم البسيوني، فنان الخط العربي؛ خضير البورسعيدي، والفنان شريف الدسوقي، الكابتن أحمد الكاس.