نتيجة الثانوية العامة بالاسم.. بوابة النتائج

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي الموعد المحدد لظهور النتيجة ، وهو ما يوافق يوم الثلاثاء 17 من شهر أغسطس الجاري.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

يبحث الكثيرين عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 للاستعلام عن الدرجات التي حصلوا عليها بعد تأدية امتحانات المرحلة النهائية من الثانوية العامة، وقد صرح وزير التربية والتعليم عن بأنه تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الإجابات ، ويتم التأكد منها حاليا وتجهيزها للرفع عبر الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عنها إلكترونيًا، ونقدم لكم رابط "الدستور" للاستعلام عن النتيجة.

كما أكد شوقي على أن تصحيح الامتحانات لهذا العام يتم بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة، وأن التصحيح الإلكتروني ساعد كثيرًا في استخراج النتائج بشكل سليم، وأن عملية تصحيح الامتحانات تمت في مكان مركزي مغلق لضمان التصحيح الدقيق.

وصرح شوقي بأنه لن يتم استخراج أي نتيجة قبل موعدها الرسمي، وذلك بعد انعقاد المؤتمر الذي سينقل عبر القناة الأولى المصرية، وأيضًا عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للوزارة، وحذر عن الانزلاق خلف الشائعات التي تشير إلى النتائج التقريبية لعمليات التصحيح وعن كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة 2021.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة النتائج الرسمية التي أطلقتها الوزارة، وأيضا عبر موقع "الدستور"، ونطلعكم على خطوات الاستعلام:



-الدخول إلى موقع النتيجة للدخول ((اضغط هنا)).

- إدخال اسمك كاملا.

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