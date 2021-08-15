الأحد 15 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

على مقعد الضيف.. فؤاد المهندس وشويكار يستجوبان يوسف إدريس

يوسف إدريس
يوسف إدريس

على صفحات مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، منذ أكثر من ٥٥ عامًا، جمعت الكاتبة فاطمة حسين بين الفنانين فؤاد المهندس وشويكار وبين الكاتب الدكتور يوسف إدريس، ليدور بينهم حوار تناول عدة مناقشات فى الفن والحب والحياة عامة.

هذه الصورة جاءت من كواليس إجراء الحوار الذى جاء جادًا وظريفًا فى وقت واحد، فقد كان فؤاد المهندس وشويكار نجمين كوميديين، بينما كان إدريس نجمًا فى الأدب والثقافة.

وتحدثت شويكار فى الحوار عن فيلم «الحرام» ليوسف إدريس، الذى قالت عنه إنه من أفضل الأفلام فى نظرها، ووجهت سؤالًا لنجم الأدب عن الحرام فى نظره، فقال: والله «الحرام» فى نظرى شىء مختلف شوية فى «حرام» الفيلم، فالسرقة نوع من الحرام.. سرقة سجادة من جامع.. حرام يرتكبه الفرد ضد حق المجتمع.. يرتكبه المجتمع ضد «عزيزة» فى الحرام، وكل الظروف غير الإنسانية التى كانت تعيشها «التراحيل».. الحرام، وضع يثمر سلوك «عزيزة» الذى ينعكس عليها كفرد.

كما تطرق الحوار أيضًا إلى الكوميديا، وتحدث إدريس عن رأيه فيها، قائلًا: إنها أخطر أنواع الفنون، فعملية إضحاك الناس مهمة ليست سهلة فى هذه الحياة التى نعيشها، وأوضح الفارق بين الكوميديا والإسفاف فى السينما والمسرح، وكيف يمكن أن يستمر الزواج والحب بين أى اثنين دون ملل.

بعدها طلب يوسف إدريس منهما أن يسألهما فى عدة أمور، وكان محور أسئلته عن علاقة حبهما وزواجهما، وتحدث كل منهما عن الآخر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

نتيجة 3 ثانوي| موقع الأزهر التعليمى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

الباز: حفلات «كوكب الساحل» خطر على المجتمع

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

3 أزهرى| رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيروقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

مؤمن المحمدي

طبيعة المعلومات

صور

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

وفد إغاثة.. كواليس عرض إسرائيل إلى تركيا لمواجهة الفيضانات

التحقيقات جارية.. تفاصيل سقوط طائرة إسرائيلية في سوريا

10 طائرات إسرائيلية للإطفاء.. اندلاع حرائق هائلة فى جبال القدس (فيديو)