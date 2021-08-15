الأحد 15 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«الأهلى فى المعركة».. جنيهات ومباريات لحساب «شهداء الحرب»

الأهلى
الأهلى

«شارك الأهلى فى كل معارك مصر الوطنية وحروبها، وأسجل دوره من واقع سجلات ونصوص محاضر مجالس إداراته، فهى الوثيقة الأساسية التى اعتمدت عليها، وهى أصدق الوثائق، لأنها كانت تسجل كتابة مواقف النادى وإدارته». يصف الناقد الرياضى حسن المستكاوى فى كتابه «النادى الأهلى» دور النادى فى المجهود الحربى. 

يروى «المستكاوى» أن شباب نادى الأهلى كان فى طليعة المشاركين فى التطوع لمساندة الجيوش العربية فى حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وسقط منهم شهداء وجرحى، وقررت الجمعية العمومية لنادى الأهلى صناعة لوحة تذكارية للأعضاء الذين استشهدوا فى هذه الحرب، وفى نفس العام قررت الجمعية العمومية تكريم أبطال معركة فالوجا. 

وفى ١٩٥٦ أعلن جمال عبدالناصر عن قبوله رئاسة نادى الأهلى الشرفية تقديرًا لدوره الوطنى، الذى لعبه فى مساندة الثورة وتدريب الفدائيين، وكان مجلس الإدارة برئاسة أحمد عبود باشا قد وافق على منح الرئاسة الشرفية للبكباشى جمال عبدالناصر، رئيس مجلس الوزراء، فى ٤ نوفمبر ١٩٥٥. 

وعندما بدأت بوادر حرب السويس والاعتداء الثلاثى على مصر ١٩٥٦، عقد مجلس إدارة النادى اجتماعًا طارئًا يوم الأربعاء ١٥ أغسطس ومنع ممارسة النشاط الرياضى، وفتح باب التطوع للعمل الفدائى أمام الأعضاء وتحولت ملاعب النادى إلى مراكز تدريب لأفراد المقاومة الشعبية. وسقط عدد من شهداء أعضاء نادى الأهلى فى مدينة بورسعيد، كما أقيمت مباراة مع الزمالك يوم ٢٣ نوفمبر ١٩٥٦ وخصص إيرادها لصالح ضحايا العدوان وشهداء بورسعيد. 

وأوقف نادى الأهلى نشاطه الرياضى ضمن موقف كل الأندية بعد هزيمة ١٩٦٧، وكتبت جريدة «الأهرام» مقالًا حينها بعنوان «شباب الأهلى مستعد للمعركة»، وجاء فيه: «كانت أمس الدروس الأولى للفوج الأول من أعضاء النادى الرياضيين وغير الرياضيين ويضم ٣٠٠ عضو تتراوح أعمارهم ما بين ١٠ سنوات و٣٥ سنة، شملت الدروس تمرينات اللياقة البدنية والدفاع والاشتباك ومهارات الميدان، وسيقضى كل فوج أسبوعين فى التدريب». 

جمعت تبرعات باسم نادى الأهلى وجمهوره لصالح المجهود الحربى، حيث طلب الجمهور التبرع بالدم فى خضم حرب أكتوبر عام ١٩٧٣، وتقدم ثمانية آلاف عضو خلال أربع وعشرين ساعة. وجمعت التبرعات من أعضاء النادى على اختلاف أنواعهم، من المدربين والرياضيين والعمال والموظفين، وحدد مجلس إدارة نادى الأهلى التبرعات، وكانت جنيهًا من العضو العامل أو المنتسب، ومن العضو الجامعى خمسين قرشًا، وخمسة وعشرين قرشًا من العضو الرياضى درجة أولى، وجنيهًا من المدرب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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